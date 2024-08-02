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Игрок «Коломны»: «Наша команда никогда не сливала матчи»

сегодня, 00:32
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)8 : 1Логотип футбольный клуб КоломнаКоломнаМатч завершен

Нападающий «Коломны» Даниил Райхман прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России с «Амкалом» (1:8).

Уверен в своих ребятах, наша команда никогда не сливала матчи. Все выкладывались, как могли. В нашей команде в принципе никто не ставит, и никогда такого не будет. Уверен, что никто даже не допускал мысли слить матч. Все бились до конца, но, к сожалению, такой результат.

В «Коломне» зарплата 3000 в месяц? Все не так грустно. Деньги, конечно, небольшие, но нам платят. Все нормально.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:25
жалеют его ребята, не говорят ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:27
Ну и зачем нужны такие клубы?
Этот игрок в футбольном смысле просто никто.
Но болтает так, будто он Дзюба
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:15, ред.
Вот зачем ботву впаривать? Сказал бы проще: "В городе работы нет. Не обессудьте, пацаны!"
И все бы поняли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:12
Видимо, вчера был первый случай. Людям выкручиваться как-то нужно...
vyua5wgyu2m9
vyua5wgyu2m9
сегодня в 08:09
Он может даже не знать об этом
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:57
Никто ничего не узнает. Наверное
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:56
А если на точный счёт 8:1 поставить)) 🤣🤣🤣
adekvat
adekvat
сегодня в 07:39
Три тысячи тоже деньги если поставить их на ТБ 8.5.
t4q3qewwkp2f
t4q3qewwkp2f
сегодня в 07:11
Надо задуматься, нужно ли в кубке участвовать, если вас какие-то амкалы так выносят
shlomo
shlomo
сегодня в 06:45
Исход матча ожидаем, а вот счет матча меня удивил.
s2zn3f2g455w
s2zn3f2g455w
сегодня в 06:39
Играли профессионалы.... итог печальный.
9x3zb27wya27
9x3zb27wya27
сегодня в 05:11
Ну значит с почином вас!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:18
Что мы раньше знали о Коломне - ну "Верста коломенская" , ну Битва под Коломной с татаро-монголами, а теперь будем ещё знать - "Слив Коломны в Пути..." )))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:26
Стечение обстоятельств... Но счёт очень не приличный....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:07
Один в поле не воин ☝️😉
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