Игрок «Коломны»: «Наша команда никогда не сливала матчи»

Нападающий «Коломны» прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России с «Амкалом» (1:8).

Уверен в своих ребятах, наша команда никогда не сливала матчи. Все выкладывались, как могли. В нашей команде в принципе никто не ставит, и никогда такого не будет. Уверен, что никто даже не допускал мысли слить матч. Все бились до конца, но, к сожалению, такой результат.

В «Коломне» зарплата 3000 в месяц? Все не так грустно. Деньги, конечно, небольшие, но нам платят. Все нормально.