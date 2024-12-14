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Представители Эндрика контактировали с рядом клубов Бундеслиги

сегодня, 16:23

Представители бразильского нападающего мадридского «Реала» Эндрика контактировали с рядом неназванных клубов немецкой Бундеслиги.

По сведениям источника, агенты бразильца поддерживали контакты с немецкими клубами, однако это не увенчалось успехом. Эндрик останется в «Реале» до июня.

Сообщается, что 18-летний футболист намерен добиться прогресса в королевском клубе и убедить главного тренера Карло Анчелотти.

Тем не менее отмечается, что заинтересованные в форварде клубы не оставляют надежд заполучить его и отложили этот вопрос до июля, параллельно наблюдая за развитием ситуации.

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112910415
112910415
сегодня в 18:02
всё сложно с этим парнем
Гость
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