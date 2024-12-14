Представители Эндрика контактировали с рядом клубов Бундеслиги

1734182612

сегодня, 16:23

Представители бразильского нападающего мадридского «Реала» контактировали с рядом неназванных клубов немецкой Бундеслиги.

По сведениям источника, агенты бразильца поддерживали контакты с немецкими клубами, однако это не увенчалось успехом. Эндрик останется в «Реале» до июня.

Сообщается, что 18-летний футболист намерен добиться прогресса в королевском клубе и убедить главного тренера .

Тем не менее отмечается, что заинтересованные в форварде клубы не оставляют надежд заполучить его и отложили этот вопрос до июля, параллельно наблюдая за развитием ситуации.