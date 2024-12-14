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«Ювентус» намерен подписать защитника сборной Словакии

сегодня, 14:25

В январе «Ювентус» попытается арендовать с правом выкупа защитника «Фейеноорда» и сборной Словакии Давида Ханко. Голландский клуб просит за продажу игрока 35 — 40 миллионов евро. Сам Ханко сообщил о своём желании присоединится к «Ювентусу». «Старая синьора», в случае выкупа, предложит ему контракт до 2029 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, Ханко перешёл в «Фейеноорд» из «Спарты» в августе 2022 года. Его контракт действует до лета 2028 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 22 матча во всех турнирах, забил два мяча, отдал три голевых передачи и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Ханко в 35 миллионов евро.

Ранее стало известно, сколько «Арсенал» готов заплатить за нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

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сегодня в 15:53
Давид Ханко – талантливый словак, который уже успел заявить о себе в Европе. Его переход в «Фейеноорд» стал логичным шагом для дальнейшего развития карьеры, а его успехи в голландском клубе привлекли внимание топовых команд. «Ювентус» давно нуждается в укреплении оборонительной линии, и Ханко может стать отличным дополнением к составу туринцев. Сумма в 35-40 миллионов евро кажется вполне оправданной для футболиста такого уровня, особенно учитывая его возраст и потенциал. Если сделка состоится, это будет значимым усилением для «Старой синьоры».
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