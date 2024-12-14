«Ювентус» намерен подписать защитника сборной Словакии

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сегодня, 14:25

В январе «Ювентус» попытается арендовать с правом выкупа защитника «Фейеноорда» и сборной Словакии . Голландский клуб просит за продажу игрока 35 — 40 миллионов евро. Сам Ханко сообщил о своём желании присоединится к «Ювентусу». «Старая синьора», в случае выкупа, предложит ему контракт до 2029 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, Ханко перешёл в «Фейеноорд» из «Спарты» в августе 2022 года. Его контракт действует до лета 2028 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 22 матча во всех турнирах, забил два мяча, отдал три голевых передачи и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Ханко в 35 миллионов евро.

Ранее стало известно, сколько «Арсенал» готов заплатить за нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.