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Асенсио может вернуться в Ла Лигу

сегодня, 10:43

«Реал Сосьедад» намерен усилить линию атаки с помощью приобретения нападающего ПСЖ Марко Асенсио. Но чтобы иметь финансовую свободу, клубу из Сан-Себастьяна нужно продать форварда Умара Садика.

Что касается Асенсио, то он был бы рад вернуться в Ла Лигу и считает свой переход в ПСЖ ошибкой. Главный тренер парижан Луис Энрике стал меньше доверять игроку, и клуб не прочь отпустить 28-летнего испанца в аренду с опцией выкупа, что стало бы отличным вариантом для «Реала Сосьедад».

Напомним, Асенсио выступает за ПСЖ с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне правый вингер сыграл 11 матчей в Лиге 1 (2 гола и 4 ассиста) и 4 матча в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает Асенсио в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сыграет до конца года.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:04
Тяжело представить, как нынешний Асенсио может усилить хоть какую-то линию атаки. Обычный средний игрок с громким именем и неплохими результатами в прошлом.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:44
Похоже зимой агентам придется потрудиться на славу...
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