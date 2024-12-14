Устроят закупку, чтобы спасти сезон. У «Ман Сити» амбициозные планы на трансферное окно

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сегодня, 15:08

Усиления требуют сразу несколько позиций.

Последний месяц для «Манчестер Сити» – кошмар. «Горожане» привыкли к доминированию в чемпионате, участию в чемпионской гонке, но сейчас опустились на окраину первой пятёрки и в ЛЧ теряют высоту (недавно проиграли «Юве»). Причина падения – не только в травме Родри. Наметился системный кризис, с которым двумя годами ранее сталкивался Клопп. «Красным» удалось удержаться на плаву, а летом вступили в перестройку – «Сити» не хочет терять столько времени. Уже зимой клуб готовится к масштабной закупке, чтобы переломить ход сезона.

Мартин Субименди («Сосьедад»)

Само собой, первоочерёдная цель для Гвардиолы – найти временную альтернативу Родри. Опорник имел слишком большое влияние на игру «небесно-голубых» – поэтому его «кресты» тяжело аукнулись всей команде. Сам футболист посоветовал в качестве замены Мартина Субименди.

На опорника изначально положил глаз «Ливерпуль». Всё-таки хавбек давно показывает топ-уровень в «Сосьедаде», стал системообразующим игроком в родном клубе – и созрел для повышения. Только в минувшее межсезонье ощипывать «бело-голубых» принялись и другие клубы – «Атлетико» забрал основного центрального защитника Робина Ле Нормана, а «Арсенал» подписал Микеля Мерино. Субименди ради блага команды отказался от переезда.

«Ман Сити» тоже будет тяжело заполучить игрока – но мосты с опорником наводят давно, ещё с октября. Учитывая рекордную для АПЛ выручку в 715 млн евро по итогам 2023 года, «небесно-голубые» готовы раскошелиться.

Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»)

На полузащитника «сорок» «Сити» и лично Гвардиола засматривались давно – ещё в марте ходили слухи, что «горожане» попытаются оформить трансфер летом. Клуб даже был готов активировать опцию выкупа в контракте бразильца – она составляет 100 млн фунтов. Сейчас вероятность сделки ещё выше, поскольку необходимость в Бруно обострилась.

Ранее у Гимарайнса были сомнения – стоит ли покидать «Ньюкасл». Всё же клуб с приходом шейхов активно развивается, владельцы не жалеют денег на усиление – и команда даже пробилась в Лигу чемпионов. Только за этим последовал слабый сезон-23/24, да и теперь проблем хватает. Ушёл спортивный директор, у Хау нет взаимопонимания с руководством, а «сороки» выпали даже из топ-10.

Бруно мечтал о «Барселоне», но переезд в «Ман Сити» куда реальнее – у каталонцев нет возможности оформить дорогой трансфер. Зато в составе «горожан» Гимарайнс будет играть в «барселонский» футбол.

Виктор Дьёкереш («Спортинг»)

В интересе к Виктору не так много логики. Позиция клуба понятна. Кейс с Родри показал, что озаботиться глубиной скамейки на каждой позиции лучше до того, как «рванёт». И острие – как раз проблемная зона. Эрлинг Холанд – единственная опция на этой позиции. Да, это элитный форвард, но ему нужен сменщик. Хулиан Альварес же захотел стать основным и поэтому перебрался в «Атлетико».

Так, в моменты, когда у норвежца пропадает голевое чутьё (сейчас – как раз такой отрезок), либо в когда он травмируется, у «Сити» просто нет альтернативы в завершающей стадии. При этом альтернатива должна быть качественная, а не просто номинальная. Поэтому интерес к Дьёкерешу вполне обоснован.

Это футболист, который прямо сейчас разрывает чемпионат Португалии (17 голов в 13 матчах). Но по этой же причине для самого игрока нелогично выбирать «Сити». Лучше перебраться в команду, где у тебя будет больше шансов стать первым выбором. И такой расклад готов предложить МЮ – при том, что команду возглавляет как раз Аморим, «Сити» будет тяжело бороться за шведа.

Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»)

Гвардиола не просто так оставил Эдерсона в запасе на три матча чемпионата подряд – и это в том числе на матч с «Ливерпулем». Основной голкипер «Сити» больше не даёт привычной надёжности, участились грубые ошибки. Так что логично, что селекционеры приступили к поиску вратаря.

Правда, Доннарумма «Сити» не подходит. Итальянец отлично играет на ленточке, у него хорошая реакция. С приездом Сафонова Джанлуиджи потерял прежнюю уверенность и тоже начал ошибаться – но выступления в сборной Италии и предыдущие сезоны подтверждают высокий уровень вратаря. Правда для Пепа ключевой навык – это игра ногами. Голкипер тоже должен уметь разгонять атаки, сохранять точность при передачах на любую дистанцию и под любым давлением. У итальянца как раз эти навыки хромают. Но, видимо, из-за имени и статуса эту кандидатуру решили рассмотреть.

Важно удержать Де Брюйне

Контракт бельгийского хавбека истекает ближайшим летом – и пока нет новостей, что стороны договорились продлить соглашение (да и у самого игрока нет уверенности, что он останется). City Football Group хочет сохранить футболиста в своей системе и готова предложить перейти в другой клуб, которым владеет – «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбаи Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Ломмела», «Палермо», «Баии».

Известий о ходе переговоров нет и это пугает. Именно сейчас Кевин очень нужен команде. Теперь это не только элитный плеймейкер, но и дядька-наставник в раздевалке. А команда продолжает перестраиваться, параллельно борясь со спадом. В таких условиях у КДБ – ключевая роль. На этот период бельгийца обязательно надо сохранить – тем более он продолжает делать разницу на поле.