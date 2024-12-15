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Саутгейту планируют присвоить рыцарский титул

сегодня, 15:54

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт станет обладателем рыцарского звания.

Под руководством 54-летнего специалиста английская сборная дважды вышла в финал чемпионата Европы. Он является самым успешным тренером сборной Англии со времён сэра Альфа Рэмси, который привёл англичан к победе на чемпионате мира 1966 года.

Ранее сообщалось, что налоговые органы Великобритании оправдали Саутгейта после того, как он вложил деньги в спорную схему инвестирования в киноиндустрию.

Именно после данного вердикта путь специалиста к рыцарскому званию стал возможным.

В итоге Саутгейт будет фигурировать в новогоднем списке почестей, где указаны фамилии тех, кому должны присвоить звания за особые заслуги или посвятить в рыцари.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:12
Оплёванный многими тренер станет обладателем высокого Титула. Это было известно еще перед финалом ЧЕ. Теперь- это уже стало формальностью, но весьма и весьма значительной!!! Лично мне, Саутгейт очень симпатичен- и как тренер, и как человек. А его два финала- достижение, уже само по себе выдающееся. Пусть, кто-то другой попробует повторить... Его манера работы не всем нравится, кто-то находит её допотопной, кто-то, очень осторожной и перестраховочной, но это тренерский стиль- его кредо, а значит, он имеет на это право. Одно, мне, лично, точно приятно: Рыцарский Титул- ответ, всем, тем умникам, которые постоянно критиковали Саутгейта!!!

Саутгейту пожелаю Удачи и Успехов в его дальнейшей карьере!!!!!!! Свой след- он уже оставил...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:05
Если факт присвоения произойдёт - то это будет по крайней мере второй "Рыцарь печального образа"...)
Гость
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