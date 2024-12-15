Саутгейту планируют присвоить рыцарский титул

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сегодня, 15:54

Бывший главный тренер сборной Англии станет обладателем рыцарского звания.

Под руководством 54-летнего специалиста английская сборная дважды вышла в финал чемпионата Европы. Он является самым успешным тренером сборной Англии со времён сэра Альфа Рэмси, который привёл англичан к победе на чемпионате мира 1966 года.

Ранее сообщалось, что налоговые органы Великобритании оправдали Саутгейта после того, как он вложил деньги в спорную схему инвестирования в киноиндустрию.

Именно после данного вердикта путь специалиста к рыцарскому званию стал возможным.

В итоге Саутгейт будет фигурировать в новогоднем списке почестей, где указаны фамилии тех, кому должны присвоить звания за особые заслуги или посвятить в рыцари.