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Президент Медиалиги: «Агентов Алли устроило предложение»

сегодня, 17:17

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал источнику о переговорах «Титана» с бывшим полузащитником «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.

15 декабря об интересе к футболисту сообщил Legalbet.

Я знаю об этом предметном интересе достаточно давно, потому что переговоры ведутся не один день. Предложение, которое было сделано агентам Алли, их устроило. Остался диалог непосредственно с самим игроком. Насколько я знаю, это вопрос начала следующей недели.

Приход такого игрока в Медиалигу — это действительно круто. И самое главное, что представители игрока сошлись с руководством «Титана» на предмет условий — теперь остаётся ожидать решение самого игрока. Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги (полуфиналы, финалы), выставочные игры... Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение. Надо дождаться следующей недели.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:18
Агентам лишь бы бабла срубить))) а вот надо ли это самому игроку я что-то сомневаюсь
Гость
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