«Челси» выступил с заявлением по ситуации с Мудриком

«Челси» сделал заявление в связи с ситуацией вокруг полузащитника .

Ранее украинское СМИ сообщило о том, что одна из допинг-проб футболиста дала положительный результат.

Футбольный клуб «Челси» подтверждает, что Футбольная ассоциация Англии недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудрыком по поводу неблагоприятного результата обычного анализа мочи.

И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования ФА , и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещённых веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что стало причиной неблагоприятного результата.

Клуб не будет давать дальнейших комментариев.