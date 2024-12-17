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«Челси» выступил с заявлением по ситуации с Мудриком

сегодня, 13:28

«Челси» сделал заявление в связи с ситуацией вокруг полузащитника Михаила Мудрика.

Ранее украинское СМИ сообщило о том, что одна из допинг-проб футболиста дала положительный результат.

Футбольный клуб «Челси» подтверждает, что Футбольная ассоциация Англии недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудрыком по поводу неблагоприятного результата обычного анализа мочи.

И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования ФА, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещённых веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы выяснить, что стало причиной неблагоприятного результата.

Клуб не будет давать дальнейших комментариев.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:53
как там не было, это личное дело Мудрика.
разбираться будет он и клуб.
уж точно не Киев и пропагандистская машина Зелинского)))
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:38
Спалился торчок. А мы-то думали, что-то он слишком резвый!А оно вон что!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:14
Имиджу уже навредили. Теперь конечно лучше занять выжидательную позицию
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:11
"Клуб не будет давать дальнейших комментариев" - Правильная позиция в таких случаях, что бы лишний раз случайно не навредить имиджу клуба - лучше иной раз промолчать . Но такие скандалы обычно сильно бьют по репутации , и всё равно придётся делать официальное заявлении по итогам разбирательств. Другое дело , что это всё не пойдёт на пользу Челси , клуб только , только начал находить свою игру и значительно улучшил результаты . А тут эта шумиха - она ох как ни кстати - "Аристократам"...
Гость
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