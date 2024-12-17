Одного из самых дорогих игроков «Челси» заподозрили в допинге. Ему может грозить дисквалификация

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17 декабря 2024, 12:39

Тёмная полоса в карьере вингера.

Главное разочарование «Челси» ещё до истории с допингом

«Шахтёр» показал, что вытягивать деньги из английских грандов совсем не тяжело. Когда вингер только засветился в составе донецкого клуба, на него уже обратил внимание «Арсенал». «Горняки», почуяв возможность заработать, заломили ценник в 80-90 миллионов евро, а «канониры» никак не могли его снизить. А потом, когда в борьбу включился «Челси», стало ясно – заработать можно и под 100 млн. В итоге из «аристократов» вытянули 70+30 миллионов евро.

И как бы Михаила на оправдывали, почти за два года он не оправдал и малой части авансов, которые ему выдавали. Украинца постепенно подводили к основе, он стал игроком обоймы, но за 15 игр в чемпионате-22/23 отметился только двумя голевыми. Списали на хандру всей команды – тогда в «Челси» и правда царил хаос. Потом были скромные пять голов и два ассиста за 31 матч АПЛ в сезоне-23/24. Тут уже появились серьёзные вопросы. Всё же ничего не мешало проявить себя, было доверие со стороны Почеттино. В текущем сезоне положение Мудрика ещё хуже (отсюда – желание продать).

Мареска систематизировал раздутый состав «Челси», но в чемпионскую гонку зашли без Мудрика

Летом в «Челси» сменился главный тренер – вместо Поччеттино назначили Энцо Мареску. Итальянец дал «аристократам» необходимый толчок, чтобы они вернулись в пятёрку. Состав команды наконец упорядочился: появилось чёткое деление на вариант для еврокубков и чемпионата. Глубина скамейки же позволила разгрузить лидеров, за счёт чего постепенно лондонцы выбрались на вторую строчку. Обошли даже тех, кто боролся за титул в последние два сезона.

Пришлось пойти и на непопулярные меры. Некрасивая история получилась с Рахимом Стерлингом (сообщалось, что ему сказали, что на него не рассчитывают, за пару дней до старта сезона). Потерял место в старте и Мудрик. Но если подумать, такие действия вполне объяснимы. Мареске на флангах нужны исполнители, которые могут взять игру на себя и хорошо играют 1-в-1, активно идут в обводку и обладают для этого необходимыми качествами. Поэтому итальянцу арендовали Санчо и подписали Педру Нету. По этой же причине невостребован оказался Мудрик – это скорее атлет, бегунок.

Потеря места в старте на матчи чемпионата (в ЛК продолжал играть, но поединки с «Гентом», «Панатинаикосом» и так далее – не показатель) дополнила негативный фон вокруг вингера.

Положительный допинг-тест, угроза дисквалификации

После ноябрьской паузы на игры сборных Мудрик перестал выходить на поле. В двух последних встречах месяца в АПЛ просидел на скамейке, потом выпал из заявки из-за болезни. По той же причине пропустил выездной матч с «Астаной». В общей сложности вингер, которого брали за 70+30 млн евро, провёл только семь игр в текущем чемпионате, лишь раз выйдя в стартовом составе.

Теперь к этому добавилась история с допингом. По последним данным, в пробе «А» Мудрика обнаружено запрещённое вещество. Её взяли в конце октября, а в скором времени должен стать известен результат пробы «В». Если положительный результат допинг-теста подтвердится, украинскому футболисту грозит дисквалификация.

«Синие» ничего не потеряют, а для Михаила это ещё один сильный удар

Разочарование может быть разве что потому, что лондонцы могли заработать на Мудрике, но не захотели отдавать. Глубины скамейки «аристократам» хватает. Прямо сейчас доверием Марески пользуются Джейдон Санчо и Нони Мадуеке. Первый отлично вписался в команду – уже отметился двумя голами и тремя ассистами. В активе второго – пять мячей и три голевые, он в основе появляется ещё чаще. При этом в распоряжении итальянского тренера есть Педру Нету, который также отвечает его требованиям и может освежить игру, вдобавок способен закрыть оба фланга атаки.

К сожалению для Мудрика, он не давал того качества, чтобы его потенциальную потерю можно было считать трагедией для «Челси». У лондонцев достаточно исполнителей, чтобы заменить его прямо сейчас. Те же Жоау Феликс и Кристофер Нкунку уже играли на левом фланге и смогут подменить Санчо, когда тому понадобится отдых.

Сам же Мудрик переживает настоящую трагедию. Кошмар начался задолго до истории с допингом – когда стало ясно, что вингер не оправдывает ожиданий. Михаил нёс бремя игрока, за которого заплатили 70 млн евро. Потом добавились неудачи на поле, потеря места в старте. И вот сейчас – потенциальная дисквалификация. От серии таких ударов почти невозможно оправиться.

Повод выйти на рынок

Команда выигрывает матч за матчем, а Николас Джексон заявляет, что старается не смотреть в таблицу. И для футболистов это правильный подход. Но вот руководство наверняка думает, как можно обойти «Ливерпуль». Обычно в чемпионской гонке решает опыт – но опытные «Ман Сити» и «Арсенал» отстали, так что есть место сказке.

Пробелов в составе «аристократов» нет, глубина скамейки больше, чем у мерсисайдцев, так что дело за тренером и футболистами. В то же время потенциальную потерю Мудрика лучше восполнить. Это повод выйти на рынок. Пока «синие» не планируют активную трансферную кампанию зимой, однако какие-то варианты всё равно всплывают. Тот же Карим Адейеми из дортмундской «Боруссии». 22-летний немец уже показал себя на уровне немецкой Бундеслиги и готов двинуться дальше – тем более профиль исполнителя подходит под требования Марески. Но в контексте истории с Мудриком это будет некрасивый итог.