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Агент Чавеса подтвердил интерес к игроку со стороны «Гвадалахары»

сегодня, 12:32

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Мексики Луиса Чавеса, отреагировал на информацию о том, что «Гвадалахара» начала переговоры по трансферу игрока.

Нет никаких переговоров между «Гвадалахарой», «Динамо» и Чавесом. Мы знаем, что интерес есть. Но Луис очень счастлив в «Динамо».

Напомним, Чавес перешёл в стан «бело-голубых» из «Пачуки» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Чавеса в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово рассмотреть предложения по трём игрокам.

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16 декабря
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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ баск (раскрыть)
сегодня в 19:06
Есть функция жалобы на комментарий и хэштег вопрос_модератору.

А до оскорблений не следует скатываться, даже если что-то сильно расстраивает - это ничему не поможет, а наказание неизбежно ввиду правил.
баск
баск ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 18:59
    Capral
    Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 17:58
    Вы знаете, я раньше сокрушался от того, что нынешнее поколение, так называемых болельщиков Динамо убрало из стяга клуба Орден Ленина. А потом подумал и понял- правильно сделали, ведь Динамо больше нет, а есть только торгашня и ростовщики от ВТБ, а им, конечно- Орден Ленина неприятен и чужд. Поэтому, правильной дорогой идут, туда им и дорога...
    stanichnik
    stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 17:49, ред.
    Доброго Здоровья, Buzz!
    По некоторым данным Мексиканец Луис Чавес получает вторую по величине зарплату в «Динамо» — 1,7 млн евро в год, до вычета налогов, а также без учета премий и бонусов.
    Capral
    Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 17:42
    Я не ведаю расценками и не знаю точную зарплату каждого футболиста российского первенства. Но уже неоднократно писалось, что в России, как нигде, платят заоблачные деньги, что конечно- недопустимо!!! Уверен, что и у ростовщиков, зарплата Чавеса не маленькая, поэтому и счастлив. А чем он счастлив, кроме денег, тем что играет в ВТБ?! Конечно нет! Поэтому, всё упирается в бабло. Наверняка получает немало. Никогда не верил наёмникам, а сейчас тем более, когда всё потеряно, и Честь- прежде всего!!! А сколько должны получать футболисты, я не знаю, я же не бухгалтер. Но думаю, заоблачные зарплаты надо пересмотреть...

    Разве история с Захаряном- ничему не учит?
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 17:29
    Сколько им нужно платить?
    баск
    баск
    сегодня в 15:28
    От Чавеса, конечно, ждали большего.
    Свой первый сезон в России он показывал неплохую и устойчивую динамику,
    хотя и постепенную, а вот второй заметно смазывает, в некоторой мере даже проваливает..

    Сейчас он скорее игрок подмены, чем основы.
    Если во второй части сезона не прибавит, то его продажа летом может стать
    для клуба действительно актуальной, причём вне всякой зависимости от темы Глебова.

    Зимой же маловероятно, есть одно "но", пока прошедшее незамеченным-
    в ноябре российские банки подверглись очередной порции санкций, довольно чувствительных, подвешен теперь даже Газпромбанк.

    И как в зимний перерыв российские клубы собираются проводить расчёты по трансферным сделкам, причём в обе стороны, сейчас неясно.
    К лету возможно и выстроят обходные пути, которые всё более усложняются,
    а зимой, думаю, вряд ли..
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 13:06, ред.
    По сообщениям некоторых инсайдеров, близких к фк Динамо, москвичи действительно не прочь продать Чавеса, но только за адекватные деньги. Динамовцы приобрели его по разным источникам от семи до восьми миллионов евро. И если удастся найти покупателя, то с мексиканцем расстанутся уже в это трансферное окно, а на его место рассчитывают договориться с Ростовом о продаже Глебова, но дончане с учётом российского паспорта хотят за Данилу не меньше десяти миллионов. Спартак тоже положил глаз на ростовского полузащитника и красно-белым в отличии от бело-синих ничего, кроме высокой цены на футболиста не мешает. В общем Глебов и Чавес наверняка будут в центе внимания трансферных новостей этой зимой.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:56
    Конечно счастлив, за такие бабки. Только ростовщики и могут столько платить, на то, они и торгоши...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:36
    Не думаю что ему Мексике будут столько платить, сколько в Динамо...
    Гость
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