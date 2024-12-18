Агент Чавеса подтвердил интерес к игроку со стороны «Гвадалахары»

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сегодня, 12:32

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Мексики , отреагировал на информацию о том, что «Гвадалахара» начала переговоры по трансферу игрока.

Нет никаких переговоров между «Гвадалахарой», «Динамо» и Чавесом. Мы знаем, что интерес есть. Но Луис очень счастлив в «Динамо».

Напомним, Чавес перешёл в стан «бело-голубых» из «Пачуки» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Чавеса в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово рассмотреть предложения по трём игрокам.