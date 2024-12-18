Агент Чавеса подтвердил интерес к игроку со стороны «Гвадалахары»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Динамо» и сборной Мексики Луиса Чавеса, отреагировал на информацию о том, что «Гвадалахара» начала переговоры по трансферу игрока.
Нет никаких переговоров между «Гвадалахарой», «Динамо» и Чавесом. Мы знаем, что интерес есть. Но Луис очень счастлив в «Динамо».
Напомним, Чавес перешёл в стан «бело-голубых» из «Пачуки» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник сыграл 18 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Чавеса в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Динамо» готово рассмотреть предложения по трём игрокам.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Свой первый сезон в России он показывал неплохую и устойчивую динамику,
хотя и постепенную, а вот второй заметно смазывает, в некоторой мере даже проваливает..
Сейчас он скорее игрок подмены, чем основы.
Если во второй части сезона не прибавит, то его продажа летом может стать
для клуба действительно актуальной, причём вне всякой зависимости от темы Глебова.
Зимой же маловероятно, есть одно "но", пока прошедшее незамеченным-
в ноябре российские банки подверглись очередной порции санкций, довольно чувствительных, подвешен теперь даже Газпромбанк.
И как в зимний перерыв российские клубы собираются проводить расчёты по трансферным сделкам, причём в обе стороны, сейчас неясно.
К лету возможно и выстроят обходные пути, которые всё более усложняются,
а зимой, думаю, вряд ли..
Свой первый сезон в России он показывал неплохую и устойчивую динамику,
хотя и постепенную, а вот второй заметно смазывает, в некоторой мере даже проваливает..
Сейчас он скорее игрок подмены, чем основы.
Если во второй части сезона не прибавит, то его продажа летом может стать
для клуба действительно актуальной, причём вне всякой зависимости от темы Глебова.
Зимой же маловероятно, есть одно "но", пока прошедшее незамеченным-
в ноябре российские банки подверглись очередной порции санкций, довольно чувствительных, подвешен теперь даже Газпромбанк.
И как в зимний перерыв российские клубы собираются проводить расчёты по трансферным сделкам, причём в обе стороны, сейчас неясно.
К лету возможно и выстроят обходные пути, которые всё более усложняются,
а зимой, думаю, вряд ли..