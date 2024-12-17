Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сперцян заинтересовал «Ювентус»

Сортировать
Все комментарии
Penokkio
Penokkio
сегодня в 19:36
Какая же бредятина))) Ювентусу этой зимой нужны 1-2 защитника с учётом травмы Бремера и Кабраля и центр форвард на замену Влаховичу. А полузащитники - наоборот самая укомплектованная позиция в команде. Чего только агенты не наврут в общем)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:13
Охотно верю. Сперцян играет в итальянский футбол, поэтому нисколько не удивлён тому, что именно команда с Апеннинского полуострова им заинтересовалась.
a65p7r8cxxyb
a65p7r8cxxyb
сегодня в 19:08
Смешная новость.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:05
Армянское радио.... на запчасти покупают, наверное.....Юве надо торопиться ПСЖ и Ман Сити тоже хотят заполучить такого игрочище!

Чушь полная. Ювентусу два защитника и нападающий сейчас нужны позарез, а свободных средств на них нет, тут не до Сперцяна.... хотя, при покупке Сперцяна Арутюнян, Гайворонский и Кокшаров в подарок...:)))

Пи.Си. Нобель с ума сойдет от счастья .... Армянин в любимом клубе.
112910415
112910415
сегодня в 18:55
скоро подтвердят, ждём ! )
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:32
Таких как он у Юве две тележки и кри общих тетрадей исписаны !)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:31
Да уж! Что-то жучки активизировались не на шутку
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 18:29
Они нужны друг другу. Ахах)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:21
Можно и повенчаться со Старой сеньорой!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 