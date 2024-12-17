Сперцян заинтересовал «Ювентус»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов «Ювентуса».
Сообщается, что туринцы намерены совершить этот трансфер в рамках ближайшего окна.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов «Ювентуса».
Сообщается, что туринцы намерены совершить этот трансфер в рамках ближайшего окна.
Чушь полная. Ювентусу два защитника и нападающий сейчас нужны позарез, а свободных средств на них нет, тут не до Сперцяна.... хотя, при покупке Сперцяна Арутюнян, Гайворонский и Кокшаров в подарок...:)))
Пи.Си. Нобель с ума сойдет от счастья .... Армянин в любимом клубе.
Чушь полная. Ювентусу два защитника и нападающий сейчас нужны позарез, а свободных средств на них нет, тут не до Сперцяна.... хотя, при покупке Сперцяна Арутюнян, Гайворонский и Кокшаров в подарок...:)))
Пи.Си. Нобель с ума сойдет от счастья .... Армянин в любимом клубе.