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«Урарту» может усилиться игроком «Спартака»

сегодня, 19:56

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько полагает, что полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов мог бы усилить его команду.

Хотел бы видеть Игнатова у себя в команде? Конечно-конечно. Был такой момент, когда я отговаривал Игнатова уезжать в Португалию. Я разговаривал с его родителями, чтобы они убедили его остаться в академии «Спартака». Игнатов всё-таки съездил в Португалию, но потом вернулся. Разумеется, он очень талантливый игрок, но он никак не может раскрыть свой талант. Не понимаю, что ему мешает. Так или иначе, я хотел бы видеть такого качественного игрока в «Урарту».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:28
Если талант не может раскрыться в 25, то может там и раскрываться нечему.)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:00
Я думаю что и Игнат и Спартак будут против такого усиления...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:25
Нарасхат прямо... уже 24,5 года, а всё подающий...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:09
Кто только не хотел и не усиливался игроками Спартака....)))
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