«Урарту» может усилиться игроком «Спартака»

Главный тренер «Урарту» полагает, что полузащитник «Спартака» мог бы усилить его команду.

Хотел бы видеть Игнатова у себя в команде? Конечно-конечно. Был такой момент, когда я отговаривал Игнатова уезжать в Португалию. Я разговаривал с его родителями, чтобы они убедили его остаться в академии «Спартака». Игнатов всё-таки съездил в Португалию, но потом вернулся. Разумеется, он очень талантливый игрок, но он никак не может раскрыть свой талант. Не понимаю, что ему мешает. Так или иначе, я хотел бы видеть такого качественного игрока в «Урарту».