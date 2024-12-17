Хавбек «Акрона» отреагировал на слухи о возможном переходе в топ-клуб РПЛ

Полузащитник «Акрона» прокомментировал источнику информацию о возможном переходе в один из столичных клубов.

Я уже читал в прессе об интересе со стороны «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Это слухи. Я думаю только об «Акроне», нахожусь в моменте и не задумываюсь о том, что будет сильно позже. Конечно, будет приятно, если какой‑то из топ‑клубов направит мне предложение. У вас в России много великих клубов.

В «Акроне» у меня контракт на три года по схеме «2+1». Может, я останусь здесь и дальше. Никто не знает, что произойдёт в будущем. Надо посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Любому спортсмену приятно, когда про него пишут в контексте больших клубов, это правда. Но мы должны находиться в настоящем.