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Хавбек «Акрона» отреагировал на слухи о возможном переходе в топ-клуб РПЛ

сегодня, 12:16

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал источнику информацию о возможном переходе в один из столичных клубов.

Я уже читал в прессе об интересе со стороны «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Это слухи. Я думаю только об «Акроне», нахожусь в моменте и не задумываюсь о том, что будет сильно позже. Конечно, будет приятно, если какой‑то из топ‑клубов направит мне предложение. У вас в России много великих клубов.

В «Акроне» у меня контракт на три года по схеме «2+1». Может, я останусь здесь и дальше. Никто не знает, что произойдёт в будущем. Надо посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Любому спортсмену приятно, когда про него пишут в контексте больших клубов, это правда. Но мы должны находиться в настоящем.

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lotsman
lotsman
сегодня в 15:07
"Я уже читал в прессе об интересе со стороны Локомотива, ЦСКА и Спартака. Это слухи. Я думаю только о Зените..............."
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:28
Пара сыгранных матчей и тут же слухи...
112910415
112910415
сегодня в 12:51, ред.
прощай, Акрон ! ))
b69vq4pshctn
b69vq4pshctn
сегодня в 12:36
Похоже дело уже почти решенное, просто смотрит кто сделает лучше предложение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:33
Грамотно поддерживает интерес к собственной персоне...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:17
Только время покажет где ты окажешься.
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