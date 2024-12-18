«Интер» работает над приобретением бывшего защитника ЦСКА

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сегодня, 14:59

«Интер» работает над трансфером защитника «Удинезе» и сборной Словении , который планирует осуществить в январе. Также интерес к игроку проявляют «Наполи», «Фиорентина» и «Штутгарт». Однако «Интер» уже ведёт диалог с окружением Бийола.

Напомним, 25-летний центральный защитник перешёл в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года. В текущем сезоне Бийол сыграл два матча в Кубке Италии (гол и жёлтая карточка) и пятнадцать матчей в Серии А (гол, ассист и пять жёлтых карточек). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник Стефан де Врей может покинуть «Интер».