«Ливерпуль» не будет обменивать Гравенберха в «Реал» на Тчуамени

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сегодня, 19:49

Полузащитник продолжит выступать за «Ливерпуль».

Как сообщается, «красные» не намерены продавать голландца или обменивать его на из «Реала».

Главный тренер «Ливерпуля» считает Гравенберха ключевым футболистом своей команды.