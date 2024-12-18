«Ливерпуль» не будет обменивать Гравенберха в «Реал» на Тчуамени

Полузащитник Райан Гравенберх продолжит выступать за «Ливерпуль».
Как сообщается, «красные» не намерены продавать голландца или обменивать его на Орельена Тчуамени из «Реала».
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает Гравенберха ключевым футболистом своей команды.
и браво Клоппу за такой трансфер перед уходом.
однако Бавария 8))) неужель Реал думает, что Эдварс отпустит такого игрока)))
значит, Тчуамени остается в Мадриде.
и браво Клоппу за такой трансфер перед уходом.
однако Бавария 8))) неужель Реал думает, что Эдварс отпустит такого игрока)))
значит, Тчуамени остается в Мадриде.