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«Ливерпуль» не будет обменивать Гравенберха в «Реал» на Тчуамени

сегодня, 19:49

Полузащитник Райан Гравенберх продолжит выступать за «Ливерпуль».

Как сообщается, «красные» не намерены продавать голландца или обменивать его на Орельена Тчуамени из «Реала».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает Гравенберха ключевым футболистом своей команды.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:35
топовый игрок. однозначно прокаченная версия Вейналдума.
и браво Клоппу за такой трансфер перед уходом.
однако Бавария 8))) неужель Реал думает, что Эдварс отпустит такого игрока)))
значит, Тчуамени остается в Мадриде.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:18
Гравенберх получше щас))
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