Один из самых опасных защитников мира в кризисе. «Ливерпуль» срочно ищет сильного латераля

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18 декабря 2024, 17:03

Слот не поладил с футболистом основы Клоппа.

У Робертсона явный футбольный спад

Игра опытного шотландского латераля не устраивает нового тренера «Ливерпуля». В прошлом сезоне Энди Робертсон пропускал матчи из-за травм. Основной проблемой стало повреждение плеча. Не играл с середины октября до конца января. Серьёзный простой, который ударил по состоянию команды Клоппа. Сейчас новый наставник повздорил с шотландцем, хотя у Робертсона нет травм в текущем сезоне. Значит, в этот раз здоровье не мешает игроку.

Мистер Эндрю просто начал ошибаться, его стиль не вписывается в план Слота. В результате один из самых опасных в атаке защитников в истории АПЛ может оказаться за бортом основы «Ливерпуля». Робертсон отдал 59 результативных пасов в АПЛ , всего на его счету 66 голевых передач и 11 забитых мячей в составе «красных». Сыграл 318 матчей, достойный результат. Выиграл много трофеев, смело можно включить шотландца в список новейших легенд клуба.

Робертсону всего 30 лет, планировал доработать двухлетний контракт до конца, а следующим летом получить новое соглашение. Вместе с Александером-Арнольдом сделал много полезного для Мане и Салаха, которые насобирали голов за «Ливерпуль» в трио с Фирмино. Ни гегенпрессинг Клоппа, ни его атакующий широкий футбол нельзя было представить без Робертсона. Бывший игрок «Халл Сити» и уроженец Глазго был среди любимцев публики.

А теперь заработал красную карточку против «Фулхэма», помешав «Ливерпулю» набрать три очка в перестрелке, которая привела к ничьей. Поскольку сменщик Робертсона – грек Цимикас, в лазарете, плюс не является молодым и перспективным мастером, то англичане задумались о новом левом латерале. Нацеленность команды на красивую работу флангами привлекает футболистов, но надо будет перебить предложения других клубов и угадать.

Переговорят с игроками из Бундеслиги

На рынке появится свободный агент с множеством предложений. Речь о канадце Альфонсо Дэвисе, который покинет «Баварию». Левый латераль, игравший в юности в атаке, хочет сменить обстановку. Жизнь в Мюнхене стоила ему личных отношений. Дэвис встречался с канадской футболисткой Джордин Уитема. Эффектная блондинка – олимпийская чемпионка в Токио, играла за ПСЖ . Но романы на расстоянии нередко заканчиваются расставанием.

Теперь Джордин выступает за американский клуб, а Дэвис готовится выбрать себе новую команду. На столе есть приглашения от «Барселоны» и «Реала». Каталонцы включились, чтобы навязать борьбу Пересу, они это любят. В Мадриде есть Алаба, который может рассказать бывшему напарнику по «Баварии» о делах в команде Переса. Также может появиться Хаби Алонсо, бывший игрок клуба из Мюнхена. А в Барселоне знакомый Левандовски.

Дэвис выберет или «Баварию», или Испанию. Но поскольку говорит на английском языке, то рассмотрит и вариант в АПЛ . Его услугами интересовались в «Челси». Но если на рынок выйдет «Ливерпуль», может выбрать именно команду Слота. Хотя это тяжёлый лот. Понятно, что Дэвис не подойдёт всем клубам, слишком атакующий латераль. Но в состав «красных» мог бы вписаться. Это если не выберет «Реал» вместе с Александером-Арнольдом.

В новом сезоне «Ливерпуль» может поверить справа в молодого северного ирландца Брэдли, а слева ищут новичка. Если не клюнет Дэвис, могут дальше искать в Бундеслиге. Раум играет за сборную Германии и «РБ Лейпциг». В Лиге чемпионов осенью они выступают намного хуже, чем получалось весной. Но Давид через пару недель начнёт общаться с новым боссом клубов системы «Ред Булл» Клоппом. Юрген легко сможет свести немца с «Ливерпулем».

Остаются любопытные варианты из АПЛ

В истории английской высшей лиги нового времени только у Эшли Янга и Трента Александера-Арнольда больше ассистов из числа защитников, чем у Робертсона. Наверное, неправильно списывать Эндрю. Но если Слот и шотландец не ладят, то это скажется на решении Эдвардса, директора «Ливерпуля». Майкл прекрасно знает английский рынок, однако сейчас в АПЛ нет однозначного лидера среди левых защитников в новом сезоне.

Некоторые футболисты «Ливерпулю» точно не достанутся. Но есть ребята в составе середняков. После игры с «Фулхэмом» отмечали работу американца Робинсона. Энтони сделал две голевые передачи против «красных», классно сыграл слева. Вот только американцу 27 лет, его нельзя назвать перспективной ставкой, лишь на несколько лет моложе Робертсона. Зато смелый, настырный и агрессивный в атаке, проводит хороший сезон.

Кроме автора шести ассистов в АПЛ Робинсона, можно оценить венгерского защитника «Борнмута» Милоша Керкежа. Тоже смело ходит в атаку, намного моложе, чем Робертсон, латералю «вишенок» всего 21 год. Защищается неплохо, прогрессировал в уходящем году. Эдвардсу и Слоту важно заглянуть в будущее. Сначала изнутри оценят состояние Робертсона. Сейчас плох, а в январе может набрать форму, ведь это очень опытный игрок.

Тогда трансфер за большие деньги станет ошибкой. Но если Эндрю сбавил по совокупности причин, которые знают в тренерском штабе «Ливерпуля», то у английского клуба появятся новые крылья. Полузащитников уже поменяли. В атаке у Салаха новые напарники. Не исключают, что летом уйдут ван Дейк и Алиссон, ключевые люди в штрафной площади. Отъезд Трента свободным агентом и покупка конкурента Робертсону – ещё две перемены.