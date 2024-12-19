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Карпин и его жена Дарья устроили новогоднюю фотосессию

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shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:33, ред.
...а вот так,разве не мило......а?!?!?! Неведомая грустинка!!!
stanichnik
stanichnik ответ Guzhel (раскрыть)
сегодня в 18:05
Доброго Здоровья, Guzhel!
Эти фотки для общего доступа наверняка выложила его супруга, а не Карпин. А что касается побед, так ведь Сборная под его руководством в этом году все свои матчи выиграла, да и вообще не проигрывает никому, а ведомый им Ростов в РПЛ последние четыре матча подряд выиграл и в Кубке Спартак в Путь регионов отправил, так что зря вы нашего Валерия Георгиевича упрекаете.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
сегодня в 17:05
и зачем ?
Guzhel
Guzhel
сегодня в 16:55
Кому только эти фотосессии интересны, лучше бы победами порадовал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:46
Жене скучно, развлекается.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:35
В футболке с фоткой Руни)))
drug01
drug01
сегодня в 15:31
Хорошие отношения вне футбола...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:26
А я считаю лишним выставлять напоказ своих жён и собак... Это слишком личное. Да и отношение к Карпину не совсем однозначное. Хватит с нас его оригинальных высказываний и демонстративного хамства.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:13
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸👍
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:06, ред.
Лишний раз убеждаюсь, что животные внешне очень часто похожи н своих хозяев. )))
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