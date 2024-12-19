Карпин и его жена Дарья устроили новогоднюю фотосессию

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин и его жена Дарья Карпина провели новогоднюю фотосессию.
Ранее Карпин предстал в образе Деда Мороза.
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин и его жена Дарья Карпина провели новогоднюю фотосессию.
Ранее Карпин предстал в образе Деда Мороза.
Эти фотки для общего доступа наверняка выложила его супруга, а не Карпин. А что касается побед, так ведь Сборная под его руководством в этом году все свои матчи выиграла, да и вообще не проигрывает никому, а ведомый им Ростов в РПЛ последние четыре матча подряд выиграл и в Кубке Спартак в Путь регионов отправил, так что зря вы нашего Валерия Георгиевича упрекаете.
Болейте за своих, а не против чужих!
Эти фотки для общего доступа наверняка выложила его супруга, а не Карпин. А что касается побед, так ведь Сборная под его руководством в этом году все свои матчи выиграла, да и вообще не проигрывает никому, а ведомый им Ростов в РПЛ последние четыре матча подряд выиграл и в Кубке Спартак в Путь регионов отправил, так что зря вы нашего Валерия Георгиевича упрекаете.
Болейте за своих, а не против чужих!