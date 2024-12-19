«Манчестер Сити» в январе купит игрока на замену Родри

«Манчестер Сити» в январе следующего года намерен приобрети полузащитника в качестве замены хавбеку «горожан» Родри, который продолжает восстанавливаться от тяжёлой травмы колена.
По информации источника, в шорт-листе «Манчестер Сити» следующие игроки: Эдерсон («Аталанта»); Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»); Адам Уортон («Кристал Пэлас»); Тиджани Рейндерс («Милан»).
Родри уже приступил к беговым упражнениям и намерен вернуться на поле до конца текущего сезона.
Прошлым летом продали игроков на 200+ лямов. + Бабки от АПЛ, а это огромные суммы, от УЕФА, плюс различные спонсоры, реклама....итд итп. У МС прибыль неплохая и так уже не первый год.
Но кто-то до сих пор живёт в прошлом, думая что сити транжирит налево и направо...
Прошлым летом продали игроков на 200+ лямов. + Бабки от АПЛ, а это огромные суммы, от УЕФА, плюс различные спонсоры, реклама....итд итп. У МС прибыль неплохая и так уже не первый год.
Но кто-то до сих пор живёт в прошлом, думая что сити транжирит налево и направо...
Дела рассматриваемые в суде датируются уже давними годами, да и те еще не доказаны. За последние годы Сити заработал рекордные деньги. Но ты продолжай xD
Дела рассматриваемые в суде датируются уже давними годами, да и те еще не доказаны. За последние годы Сити заработал рекордные деньги. Но ты продолжай xD