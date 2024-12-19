«Манчестер Сити» в январе купит игрока на замену Родри

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сегодня, 19:41

«Манчестер Сити» в январе следующего года намерен приобрети полузащитника в качестве замены хавбеку «горожан» , который продолжает восстанавливаться от тяжёлой травмы колена.

По информации источника, в шорт-листе «Манчестер Сити» следующие игроки: («Аталанта»); («Ньюкасл»); («Кристал Пэлас»); («Милан»).

Родри уже приступил к беговым упражнениям и намерен вернуться на поле до конца текущего сезона.