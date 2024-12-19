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«Манчестер Сити» в январе купит игрока на замену Родри

сегодня, 19:41

«Манчестер Сити» в январе следующего года намерен приобрети полузащитника в качестве замены хавбеку «горожан» Родри, который продолжает восстанавливаться от тяжёлой травмы колена.

По информации источника, в шорт-листе «Манчестер Сити» следующие игроки: Эдерсон («Аталанта»); Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»); Адам Уортон («Кристал Пэлас»); Тиджани Рейндерс («Милан»).

Родри уже приступил к беговым упражнениям и намерен вернуться на поле до конца текущего сезона.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:20
А так вообще хотелось бы Бруно уже зимой взять. Думаю отлично вписался бы в команду
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:19
А когда они были напомнишь?
Прошлым летом продали игроков на 200+ лямов. + Бабки от АПЛ, а это огромные суммы, от УЕФА, плюс различные спонсоры, реклама....итд итп. У МС прибыль неплохая и так уже не первый год.
Но кто-то до сих пор живёт в прошлом, думая что сити транжирит налево и направо...
Igo0rek
Igo0rek ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:18, ред.
Хахахахахахахахахахах продолжай в том же духе xD
Дела рассматриваемые в суде датируются уже давними годами, да и те еще не доказаны. За последние годы Сити заработал рекордные деньги. Но ты продолжай xD
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:44
А что, у Манчестер Сити уже нет проблем с ФФП?
8bqzp5etd58j
8bqzp5etd58j
сегодня в 19:43
Планы "Манчестер Сити" по поиску замены Родри выглядят вполне логичными, учитывая серьезность его травмы. Все перечисленные кандидаты обладают высоким уровнем мастерства и могли бы усилить состав команды.
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