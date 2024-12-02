Глава Самарской области сообщил о совместной работе с РФС

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал журналистам о совместной работе с Российским футбольным союзом.
Ранее глава региона сообщил о том, что «Крылья Советов» «должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
С РФС у нас диалог очень конструктивный. Совместную работу мы ведём последние два месяца. Она конкретная, она направлена на улучшение [футбола]. Общаюсь лично с руководителем, с исполнительным директором, с руководителем судейского комитета сегодня лично общался. Всю информацию [о возможной коррупции в российском футболе] я передал и в РФС, и в правоохранительные органы со своей подписью.