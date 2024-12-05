Ещё 12 членов РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента

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сегодня, 10:46

Ещё 12 членов Российского футбольного союза выдвинули кандидатуру на должность президента организации.

Всего документы о выдвижении действующего главы направили 24 члена РФС .

Речь идёт о футбольных федерациях Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Чечни, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской области, Северной Осетии, Дагестана, межрегиональных общественных организациях «Федерация футбола „Золотое кольцо“», «Союз Федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», «Дальневосточный футбольный союз», а также футбольном клубе «Факел» (Воронеж).