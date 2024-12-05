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Ещё 12 членов РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента

сегодня, 10:46

Ещё 12 членов Российского футбольного союза выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на должность президента организации.

Всего документы о выдвижении действующего главы направили 24 члена РФС.

Речь идёт о футбольных федерациях Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Чечни, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской области, Северной Осетии, Дагестана, межрегиональных общественных организациях «Федерация футбола „Золотое кольцо“», «Союз Федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», «Дальневосточный футбольный союз», а также футбольном клубе «Факел» (Воронеж).

Выборы президента пройдут на внеочередной конференции РФС 2 февраля 2025 года.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:53, ред.
Скорей всего количество выдвигающих превысит математически возможное число выдвигающих....

Газзаев о выборах президента РФС:«Полностью выражаю поддержку Александру Дюкову. Кандидата лучше на пост президента РФС нет."
112910415
112910415
сегодня в 11:18
невероятно уважаемый человек !
abqumrdjte7q
abqumrdjte7q
сегодня в 11:11
Выдвинутый аж на 12 членах кандидат это сильно и очень эффектно
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:08
Ничего хорошего для нашего футбола такое единодушие не сулит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:53, ред.
Кто бы сомневался в таком движе!)))?
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