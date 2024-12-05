Ещё 12 членов РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента

Ещё 12 членов Российского футбольного союза выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на должность президента организации.
Всего документы о выдвижении действующего главы направили 24 члена РФС.
Речь идёт о футбольных федерациях Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Чечни, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской области, Северной Осетии, Дагестана, межрегиональных общественных организациях «Федерация футбола „Золотое кольцо“», «Союз Федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», «Дальневосточный футбольный союз», а также футбольном клубе «Факел» (Воронеж).
Выборы президента пройдут на внеочередной конференции РФС 2 февраля 2025 года.
Газзаев о выборах президента РФС:«Полностью выражаю поддержку Александру Дюкову. Кандидата лучше на пост президента РФС нет."
Газзаев о выборах президента РФС:«Полностью выражаю поддержку Александру Дюкову. Кандидата лучше на пост президента РФС нет."