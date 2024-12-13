В РФС оценили промежуточные итоги существования ЮФЛ

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина оценила промежуточные итоги Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

Главный вопрос — наше целеполагание. Что такое ЮФЛ? Это — ребята, которые вырастают и уходят в профессиональный футбол. За пять лет у нас более 1500 человек заиграли в клубах. Мы видим, что ребята вырастают, начинать играть за клубы и сборные. Это — экосистема, работающая в совокупности. У нас есть и тренеры, которые из ЮФЛ переходили работать в клубы ФНЛ . Это — большая система, взаимодействие с регионами, подготовка и развитие инфраструктуры.