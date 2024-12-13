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В РФС оценили промежуточные итоги существования ЮФЛ

сегодня, 11:12

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина оценила промежуточные итоги Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

Главный вопрос — наше целеполагание. Что такое ЮФЛ? Это — ребята, которые вырастают и уходят в профессиональный футбол. За пять лет у нас более 1500 человек заиграли в клубах. Мы видим, что ребята вырастают, начинать играть за клубы и сборные. Это — экосистема, работающая в совокупности. У нас есть и тренеры, которые из ЮФЛ переходили работать в клубы ФНЛ. Это — большая система, взаимодействие с регионами, подготовка и развитие инфраструктуры.

Помимо этого, хавбек «Локомотива» Алексей Батраков сравнил РПЛ и ЮФЛ.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 12:12
Это позитивное явление ЮФЛ. Хорошо бы если их "экосистема" дойдет до небольших районов наших областей.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:48
Надо уделять больше внимания к ЮФЛ, чтобы выращивать своих хороших игроков.
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