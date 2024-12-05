В Эквадоре спасли футболиста, которого похитили 1 декабря

Эквадорский защитник «Делфина» Педро Перлаза был спасён в эту среду после того, как его похитили в воскресенье вечером вместе с ещё одним человеком, которого также освободили. Об этом сообщает источник со ссылкой на Национальную полицию Эквадора.
В социальных сетях также распространилась фотография, на которой Перлаза изображён со своим другом Хуаном Карлосом Моралесом босиком в окружении группы полицейских, сумевших их спасти.
Похищение произошло 1 декабря в городе Атакамес, расположенном в провинции Эсмеральдас на северном побережье Эквадора (граничит с Колумбией), где родился футболист.
Начальник полиции Эсмеральдаса Диего Веластеги отметил, что игроки находились в заложниках в здании. Полицейские открыли огонь по похитителям и сумели заставить их скрыться с места преступления, предположительно раненых, поэтому им удалось спасти двух заложников.
Они избиты, но живы, и именно такими мы хотели их видеть, — сказал Веластеги.
Шериф, однако, большой оригинал! А неизбитых спасать у вас видимо как-то не принято и в таком случае вы сами устраняете этот недочёт при спасении?
Шериф, однако, большой оригинал! А неизбитых спасать у вас видимо как-то не принято и в таком случае вы сами устраняете этот недочёт при спасении?