В Эквадоре спасли футболиста, которого похитили 1 декабря

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сегодня, 14:52

Эквадорский защитник «Делфина» был спасён в эту среду после того, как его похитили в воскресенье вечером вместе с ещё одним человеком, которого также освободили. Об этом сообщает источник со ссылкой на Национальную полицию Эквадора.

В социальных сетях также распространилась фотография, на которой Перлаза изображён со своим другом Хуаном Карлосом Моралесом босиком в окружении группы полицейских, сумевших их спасти.

Похищение произошло 1 декабря в городе Атакамес, расположенном в провинции Эсмеральдас на северном побережье Эквадора (граничит с Колумбией), где родился футболист.

Начальник полиции Эсмеральдаса Диего Веластеги отметил, что игроки находились в заложниках в здании. Полицейские открыли огонь по похитителям и сумели заставить их скрыться с места преступления, предположительно раненых, поэтому им удалось спасти двух заложников.

Они избиты, но живы, и именно такими мы хотели их видеть, — сказал Веластеги.