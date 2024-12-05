Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

В Эквадоре спасли футболиста, которого похитили 1 декабря

сегодня, 14:52

Эквадорский защитник «Делфина» Педро Перлаза был спасён в эту среду после того, как его похитили в воскресенье вечером вместе с ещё одним человеком, которого также освободили. Об этом сообщает источник со ссылкой на Национальную полицию Эквадора.

В социальных сетях также распространилась фотография, на которой Перлаза изображён со своим другом Хуаном Карлосом Моралесом босиком в окружении группы полицейских, сумевших их спасти.

Похищение произошло 1 декабря в городе Атакамес, расположенном в провинции Эсмеральдас на северном побережье Эквадора (граничит с Колумбией), где родился футболист.

Начальник полиции Эсмеральдаса Диего Веластеги отметил, что игроки находились в заложниках в здании. Полицейские открыли огонь по похитителям и сумели заставить их скрыться с места преступления, предположительно раненых, поэтому им удалось спасти двух заложников.

Они избиты, но живы, и именно такими мы хотели их видеть, — сказал Веластеги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФутбольный агент шантажировал бывшего губернатора Самарской области
03 декабря
СлухиЗащитника «Баварии» Дэвиса остановила полиция за вождение в нетрезвом виде
30 ноября
Официально«Болонья» подверглась кибератаке
29 ноября
В Германии осужден мошенник, выдававший себя за представителя «Спартака»
28 ноября
У футболистки «Локомотива» мошенники похитили более 3,5 млн рублей
27 ноября
На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке
25 ноября
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:52
Наверное кто-то в доле был ☝️
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:51
Согласен, это главное. Но все же странно, что все преступники "ушли"...
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:33
Хорошо хоть спасли и то ладно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:10
Так и не поймали никого??
q8bghptpe8en
q8bghptpe8en
сегодня в 14:56
Они избиты, но живы, и именно такими мы хотели их видеть, — сказал Веластеги.

Шериф, однако, большой оригинал! А неизбитых спасать у вас видимо как-то не принято и в таком случае вы сами устраняете этот недочёт при спасении?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 