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Каманцев рассказал Федорищеву о коррупции в российском судействе

вчера, 12:54

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о том, что российские судьи берут взятки. Данную информацию Федорищев указал в своём заявлении в правоохранительные органы.

Согласно показаниям губернатора Самарской области, 6 ноября на встрече с Дмитрием Кондратовым, который тогда рассматривался на пост генерального директора, были обнаружены несоответствия в финансовой документации. На них указал Кондратов. К тому моменту глава самарского региона уже знал о долгах «Крыльев Советов». В тот же день Федорищев позвал на встречу Каманцева. На ней также присутствовали ещё несколько человек, в том числе Кондратов, а также советник Федорищева Дмитрий Яковлев и директор благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов. Согласно показаниям Федорищева, во время этой встречи Каманцев и рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям. При этом, он якобы сказал, что РФС пытается бороться с этим, но делать это очень тяжело.

Ранее сообщалось, что Федорищева, Кондратова и Каманцева опросили в МВД.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
И тебе Станичник здравия.
Мне у него " Человек с ружьём " больно нравится.
После этого Хазанову вабче на ТВ дорогу закрыли.
Посмотри на досуге. Не пожалеешь.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:39
В огороде бузина, а в Самаре дядька.
рже
рже
вчера в 16:57
Футбол в игнор, смотрим хоккей, СКА ВПЕРЕД.
протон
протон
вчера в 15:27
То есть у нас председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, который знает о коррупции в судейском корпусе, при этом ничего не делает, не обращается к президенту РФС, в правоохранительные органы, а просто пожаловался одному губернатору. И еще есть глава департамента судейства, этакий сербский свадебный генерал, который не особо в курсе того, что происходит.

Ребята, ну с таким отношением надо всех выгонять и сажать, начиная с Каманцева. Это не просто скандал и удар по репутации, это все последние годы липовые результаты и места, и серии кто больше даст на лапу.
stanichnik
stanichnik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Доброго Здоровья, Петля1
Сразу всплывает в памяти реприза Хазанова:
Нет доказательств! То есть знаем — кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съёмки скрытой камерой, показания свидетелей… доказать ничего не можем. Знаем куда ведут нити… и знаем к кому — по именам. Вы их тоже всех хорошо знаете…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:51
Есть вариант проще... Сходить в магаз , сравнить цены месячной давности, потом прийти домой , накатить 150 , подумать и выкинуть эту идею из башки.
Рекомендую. Помогает. Особенно в пятницу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:26
Чтобы доказать факты коррупции где бы то ни было, необходимо проведение следственно - оперативных мероприятий, причём оперативные действия проводятся в тайне от всех, а как иначе ? Так как таковых не было, а никто из фигурантов в даче или получении мзды не признАется даже под угрозой четвертования, итог этой шумихи очевиден: дело будет "благополучно" направлено в центральный архив МВД в связи с отсутствием доказательств коррупции.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:19
Нашёлся смельчак поворошить "осиное гнездо"?)))
fyffxkzk66c7
fyffxkzk66c7
вчера в 13:16
На, что Павел Каманцев заявил:
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:02
Как там в песенке поется... :

Я тебе открою "Тайну"
Никому не говори! )))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:58
Да все всё прекрасно обо всем знают .
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