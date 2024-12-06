Каманцев рассказал Федорищеву о коррупции в российском судействе

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вчера, 12:54

Председатель судейского комитета РФС сообщил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о том, что российские судьи берут взятки. Данную информацию Федорищев указал в своём заявлении в правоохранительные органы.

Согласно показаниям губернатора Самарской области, 6 ноября на встрече с Дмитрием Кондратовым, который тогда рассматривался на пост генерального директора, были обнаружены несоответствия в финансовой документации. На них указал Кондратов. К тому моменту глава самарского региона уже знал о долгах «Крыльев Советов». В тот же день Федорищев позвал на встречу Каманцева. На ней также присутствовали ещё несколько человек, в том числе Кондратов, а также советник Федорищева Дмитрий Яковлев и директор благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов. Согласно показаниям Федорищева, во время этой встречи Каманцев и рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям. При этом, он якобы сказал, что РФС пытается бороться с этим, но делать это очень тяжело.