Каманцев рассказал Федорищеву о коррупции в российском судействе

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о том, что российские судьи берут взятки. Данную информацию Федорищев указал в своём заявлении в правоохранительные органы.
Согласно показаниям губернатора Самарской области, 6 ноября на встрече с Дмитрием Кондратовым, который тогда рассматривался на пост генерального директора, были обнаружены несоответствия в финансовой документации. На них указал Кондратов. К тому моменту глава самарского региона уже знал о долгах «Крыльев Советов». В тот же день Федорищев позвал на встречу Каманцева. На ней также присутствовали ещё несколько человек, в том числе Кондратов, а также советник Федорищева Дмитрий Яковлев и директор благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов. Согласно показаниям Федорищева, во время этой встречи Каманцев и рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям. При этом, он якобы сказал, что РФС пытается бороться с этим, но делать это очень тяжело.
Ранее сообщалось, что Федорищева, Кондратова и Каманцева опросили в МВД.
Мне у него " Человек с ружьём " больно нравится.
После этого Хазанову вабче на ТВ дорогу закрыли.
Посмотри на досуге. Не пожалеешь.
Мне у него " Человек с ружьём " больно нравится.
После этого Хазанову вабче на ТВ дорогу закрыли.
Посмотри на досуге. Не пожалеешь.
Ребята, ну с таким отношением надо всех выгонять и сажать, начиная с Каманцева. Это не просто скандал и удар по репутации, это все последние годы липовые результаты и места, и серии кто больше даст на лапу.
Ребята, ну с таким отношением надо всех выгонять и сажать, начиная с Каманцева. Это не просто скандал и удар по репутации, это все последние годы липовые результаты и места, и серии кто больше даст на лапу.
Сразу всплывает в памяти реприза Хазанова:
Нет доказательств! То есть знаем — кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съёмки скрытой камерой, показания свидетелей… доказать ничего не можем. Знаем куда ведут нити… и знаем к кому — по именам. Вы их тоже всех хорошо знаете…
Сразу всплывает в памяти реприза Хазанова:
Нет доказательств! То есть знаем — кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съёмки скрытой камерой, показания свидетелей… доказать ничего не можем. Знаем куда ведут нити… и знаем к кому — по именам. Вы их тоже всех хорошо знаете…
Рекомендую. Помогает. Особенно в пятницу.
Рекомендую. Помогает. Особенно в пятницу.
https://youtu.be/VXfZo-YWM9E?si=GysO2ilAbjoJJ29x
Я тебе открою "Тайну"
Никому не говори! )))
Я тебе открою "Тайну"
Никому не говори! )))