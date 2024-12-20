«Бавария» и «Лейпциг» установили рекорд Бундеслиги, забив в первые минуты

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вчера, 23:59

«Бавария» и «РБ Лейпциг» быстро обменялись голами в начале матча.

На 1-й минуте мюнхенцы открыли счёт, а уже на 2-й гости ответили своим забитым мячом. По информации источника, впервые в истории Бундеслиги обе команды отметились голами в течение первых двух минут.