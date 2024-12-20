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«Бавария» и «Лейпциг» установили рекорд Бундеслиги, забив в первые минуты

вчера, 23:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Бавария» и «РБ Лейпциг» быстро обменялись голами в начале матча.

На 1-й минуте мюнхенцы открыли счёт, а уже на 2-й гости ответили своим забитым мячом. По информации источника, впервые в истории Бундеслиги обе команды отметились голами в течение первых двух минут.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:57
Серьёзная такая "разведка боем" , причём с обеих сторон.
Capral
Capral
сегодня в 00:37
Как же приятно смотреть на футбол Баварии- комбинационный, техничный, красивый!!! И что интересно, Компани строит атаку команды, совершенно независимую от Кейна на острие. Практически не стало банальных навесов, никто в штрафной не ищет Кейна, каждый игрок Баварии может сам завершить атаку... Ведь, одной из катастрофических ошибок Тухеля, была, именно фатальная зависимость от Кейна.

Но Кейн не был бы самим собой, если бы из грозного форварда не превратился в идеального диспетчера!!! Несколько его идеальных длинных диагоналей, в борьбе с соперником или на свободных зонах, всё умеет этот мастер!!! В атаке, да, Кейн тяжеловат, это заметно, но теперь, его можно с успехом использовать при организации атак. Как обычно, блекло сыграл Сане, при всей своей бестолковости. Если бы не гол, можно было бы о нем и не вспомнить...

Отдельно хочется отметить Упамекано!!! Один из худших при Тухеле, сейчас- лучший в обороне у Компани!!! Грамотно, с четким выбором позиици, практически как гроссмейстер играет этот защитник!!! Чудесное перевоплощение!!! Говоря о Ляйпциге, особо и не скажешь. Дырявая оборона, с кучей ошибок. Конечно очень не хватает в центре Симонса, с его умением обострить, с его дриблингом и техникой...

Игру комментировать нет смысла, она не получилась конкурентной и интригующей. Бавария намного сильней и по игре и по составу. Очень мне нравится футбол Компани. В прошлом сезоне, Тухель мечтал поставить такой комбинационный стиль, о чём неоднократно говорил, но не получилось, а вот у Компани- похоже другой, удачный подход...

Баварию с победой, очень красивой и заслуженной!!!!!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:25
Рекорд привёл к разгрому гостей...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:00
Бодрое начало)))
Гость
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