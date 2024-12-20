«Бавария» и «Лейпциг» установили рекорд Бундеслиги, забив в первые минуты

«Бавария» и «РБ Лейпциг» быстро обменялись голами в начале матча.
На 1-й минуте мюнхенцы открыли счёт, а уже на 2-й гости ответили своим забитым мячом. По информации источника, впервые в истории Бундеслиги обе команды отметились голами в течение первых двух минут.
Но Кейн не был бы самим собой, если бы из грозного форварда не превратился в идеального диспетчера!!! Несколько его идеальных длинных диагоналей, в борьбе с соперником или на свободных зонах, всё умеет этот мастер!!! В атаке, да, Кейн тяжеловат, это заметно, но теперь, его можно с успехом использовать при организации атак. Как обычно, блекло сыграл Сане, при всей своей бестолковости. Если бы не гол, можно было бы о нем и не вспомнить...
Отдельно хочется отметить Упамекано!!! Один из худших при Тухеле, сейчас- лучший в обороне у Компани!!! Грамотно, с четким выбором позиици, практически как гроссмейстер играет этот защитник!!! Чудесное перевоплощение!!! Говоря о Ляйпциге, особо и не скажешь. Дырявая оборона, с кучей ошибок. Конечно очень не хватает в центре Симонса, с его умением обострить, с его дриблингом и техникой...
Игру комментировать нет смысла, она не получилась конкурентной и интригующей. Бавария намного сильней и по игре и по составу. Очень мне нравится футбол Компани. В прошлом сезоне, Тухель мечтал поставить такой комбинационный стиль, о чём неоднократно говорил, но не получилось, а вот у Компани- похоже другой, удачный подход...
Баварию с победой, очень красивой и заслуженной!!!!!!!
Но Кейн не был бы самим собой, если бы из грозного форварда не превратился в идеального диспетчера!!! Несколько его идеальных длинных диагоналей, в борьбе с соперником или на свободных зонах, всё умеет этот мастер!!! В атаке, да, Кейн тяжеловат, это заметно, но теперь, его можно с успехом использовать при организации атак. Как обычно, блекло сыграл Сане, при всей своей бестолковости. Если бы не гол, можно было бы о нем и не вспомнить...
Отдельно хочется отметить Упамекано!!! Один из худших при Тухеле, сейчас- лучший в обороне у Компани!!! Грамотно, с четким выбором позиици, практически как гроссмейстер играет этот защитник!!! Чудесное перевоплощение!!! Говоря о Ляйпциге, особо и не скажешь. Дырявая оборона, с кучей ошибок. Конечно очень не хватает в центре Симонса, с его умением обострить, с его дриблингом и техникой...
Игру комментировать нет смысла, она не получилась конкурентной и интригующей. Бавария намного сильней и по игре и по составу. Очень мне нравится футбол Компани. В прошлом сезоне, Тухель мечтал поставить такой комбинационный стиль, о чём неоднократно говорил, но не получилось, а вот у Компани- похоже другой, удачный подход...
Баварию с победой, очень красивой и заслуженной!!!!!!!