«Бавария» крупно обыграла «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

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сегодня, 00:22

«Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 15-го тура Бундеслиги (5:1).

На 1-й минуте Джамал Мусиала вывел мюнхенскую команду вперёд. Уже на 2-й гости ответили голом Беньямина Шешко. На 25-й хозяева поля снова повели — забитым мячом отличился Конрад Лаймер. На 36-й Йозуа Киммих увеличил преимущество команды. Также в составе баварцев голами отметились Лерой Сане на 75-й и Альфонсо Дэвис на 78-й.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (36 очков). «РБ Лейпциг» идёт 4-м (27 баллов).