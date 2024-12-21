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«Бавария» крупно обыграла «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

сегодня, 00:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в матче 15-го тура Бундеслиги (5:1).

На 1-й минуте Джамал Мусиала вывел мюнхенскую команду вперёд. Уже на 2-й гости ответили голом Беньямина Шешко. На 25-й хозяева поля снова повели — забитым мячом отличился Конрад Лаймер. На 36-й Йозуа Киммих увеличил преимущество команды. Также в составе баварцев голами отметились Лерой Сане на 75-й и Альфонсо Дэвис на 78-й.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (36 очков). «РБ Лейпциг» идёт 4-м (27 баллов).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:03
И при этом Компани будет первым тренером с которым Кейн выиграет трофей)) не Моур, не Почет, не Тухель, не Саутгейт, не Конте......а супер опытный Компани!)))
drug01
drug01
сегодня в 00:38
Бавария легко добилась победы и укрепила свое положение!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:36
Чот даже не верится, что Бавария возьмет титул даже при такой игре.
Просто потому что Кейн и точка
allemz
allemz
сегодня в 00:34
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 00:32
    Хороший подарок от Баварии своим болельщикам к Рождеству!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 00:31
    Хорошая игра перед Рождеством.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:23
    Самое странное, что Кейн так и не забил. А так разгром был ожидаем))
    Гость
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