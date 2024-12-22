Владелец «Милана»: «Когда мы покупали клуб, нас называли сумасшедшими»

Владелец «Милана» Джерри Кардинале дал комментарий касательно покупки клуба, а также о его финансовых перспективах.

Когда мы покупали «Милан», многие американские владельцы спортивных клубов звонили мне и говорили: «Вы с ума сошли». Они мне заявляли, что в Италии невозможно развивать бизнес и невозможно зарабатывать деньги. Большинство людей, вкладывающих средства в спортивные клубы, делают это потому, что они эмоционально вовлечены в процесс. Они ставят победу в лиге выше всего остального, и это часто приводит их к ошибке, когда они считают, что слишком большие расходы на звёздный состав напрямую связаны с триумфом. Но это худшее, что вы можете сделать как инвестор.

Мы приобрели «Милан» за сумму, в 3,6 раза превышающую доходы клуба. Новые владельцы «Челси» купили свой клуб за сумму, в семь раз превышающую доходы, если учесть выплаты. Считаю, что у «Милана» есть потенциал стать компанией со стоимостью € 5 млрд.