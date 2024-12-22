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Владелец «Милана»: «Когда мы покупали клуб, нас называли сумасшедшими»

сегодня, 18:21

Владелец «Милана» Джерри Кардинале дал комментарий касательно покупки клуба, а также о его финансовых перспективах.

Когда мы покупали «Милан», многие американские владельцы спортивных клубов звонили мне и говорили: «Вы с ума сошли». Они мне заявляли, что в Италии невозможно развивать бизнес и невозможно зарабатывать деньги. Большинство людей, вкладывающих средства в спортивные клубы, делают это потому, что они эмоционально вовлечены в процесс. Они ставят победу в лиге выше всего остального, и это часто приводит их к ошибке, когда они считают, что слишком большие расходы на звёздный состав напрямую связаны с триумфом. Но это худшее, что вы можете сделать как инвестор.

Мы приобрели «Милан» за сумму, в 3,6 раза превышающую доходы клуба. Новые владельцы «Челси» купили свой клуб за сумму, в семь раз превышающую доходы, если учесть выплаты. Считаю, что у «Милана» есть потенциал стать компанией со стоимостью € 5 млрд.

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Милан
Перевод с milannews.it
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:29
компания с стоимостью 5 млрд долларов без собственного стадиона?
и чемпионат, который давно не топовый))
smzxq9gu5qzh
smzxq9gu5qzh
сегодня в 18:40
Милан это бренд и покупатели знали на что шли
Гость
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