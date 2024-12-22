Фил Джонс: «Мне жаль Рэшфорда, он не получает удовольствия от футбола»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о проблемах нападающего «дьяволов» .

Мне жаль Маркуса Рэшфорда. Знаю, что в нем живет тот маленький ребенок, который обожает играть в футбол и любит клуб.

Для него это был непростой период, с которым трудно справиться. Оглядываясь назад, он будет считать: «Я мог бы справиться со всем этим получше».

Очевидно, что он не получает удовольствия от футбола. Ему следует отстраниться от внешнего шума и снова начать радоваться игре в футбол.