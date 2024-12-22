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Фил Джонс: «Мне жаль Рэшфорда, он не получает удовольствия от футбола»

сегодня, 17:34

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился мнением о проблемах нападающего «дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

Мне жаль Маркуса Рэшфорда. Знаю, что в нем живет тот маленький ребенок, который обожает играть в футбол и любит клуб.

Для него это был непростой период, с которым трудно справиться. Оглядываясь назад, он будет считать: «Я мог бы справиться со всем этим получше».

Очевидно, что он не получает удовольствия от футбола. Ему следует отстраниться от внешнего шума и снова начать радоваться игре в футбол.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:31
Его наверное пожалеть нужно. Пускай идёт из футбола в работяги...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:19
Ну согласен. правда винить себя в этом должен только сам игрок
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 17:53, ред.
Я бы тоже не получал удовольствие от футбола, когда есть деньги, бухло, тёлки, тачки с его недельной за 375 тыс. фунтов поправьте если ошибся)в МЮ уже 10 лет, пожалейте миллионера
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:47
В этом виноват только он сам
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