Холанд прокомментировал свою игру в матче с «Астон Виллой»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей игре в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).
Кто виновен? Прежде всего я. Сначала я всегда смотрю на себя. Я не сыграл достаточно хорошо и не использовал свои шансы. Мне нужно играть лучше. Понимаю, что должен играть лучше, работать усерднее и начать играть на новом уровне, потому что моей игры сейчас недостаточно для победы.
В последних шести матчах АПЛ в составе «Манчестер Сити» норвежский нападающий забил лишь один гол.
Похоже на сказку про золушку после полуночи)...карета-тыква...ну вы помните...
Кстати попалась современная версия)...
"Помни, Золушка! Ты должна покинуть бал ровно в полночь. Если ты не сделаешь этого, твоя карета превратится в тыкву, лошади опять станут мышами, слуги - ящерицами, твое роскошное бальное платье - грязными лохмотьями, а ты превратишься обратно в мужика."))...
Похоже на сказку про золушку после полуночи)...карета-тыква...ну вы помните...
Кстати попалась современная версия)...
"Помни, Золушка! Ты должна покинуть бал ровно в полночь. Если ты не сделаешь этого, твоя карета превратится в тыкву, лошади опять станут мышами, слуги - ящерицами, твое роскошное бальное платье - грязными лохмотьями, а ты превратишься обратно в мужика."))...