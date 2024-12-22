Холанд прокомментировал свою игру в матче с «Астон Виллой»

Нападающий «Манчестер Сити» высказался о своей игре в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Кто виновен? Прежде всего я. Сначала я всегда смотрю на себя. Я не сыграл достаточно хорошо и не использовал свои шансы. Мне нужно играть лучше. Понимаю, что должен играть лучше, работать усерднее и начать играть на новом уровне, потому что моей игры сейчас недостаточно для победы.