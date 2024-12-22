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Холанд прокомментировал свою игру в матче с «Астон Виллой»

сегодня, 10:45
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей игре в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Кто виновен? Прежде всего я. Сначала я всегда смотрю на себя. Я не сыграл достаточно хорошо и не использовал свои шансы. Мне нужно играть лучше. Понимаю, что должен играть лучше, работать усерднее и начать играть на новом уровне, потому что моей игры сейчас недостаточно для победы.

В последних шести матчах АПЛ в составе «Манчестер Сити» норвежский нападающий забил лишь один гол.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:00
Тут никак не разберешь кто прав кто виноват
Futurista
Futurista
сегодня в 11:09, ред.
1 гол в 6 матчах...самый дорогой нап в мире?)...и тренер у него гений с 6 трофеями...кажется они нашли друг друга)...
Похоже на сказку про золушку после полуночи)...карета-тыква...ну вы помните...
Кстати попалась современная версия)...
"Помни, Золушка! Ты должна покинуть бал ровно в полночь. Если ты не сделаешь этого, твоя карета превратится в тыкву, лошади опять станут мышами, слуги - ящерицами, твое роскошное бальное платье - грязными лохмотьями, а ты превратишься обратно в мужика."))...
b5jwa7ue5xc7
b5jwa7ue5xc7
сегодня в 10:57
Наверное, перехвалили игрока.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:47
Самокритика это конечно хорошо.... нужно работать и выкладываться на поле.
Гость
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