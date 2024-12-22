Слот об игре с «Тоттенхэмом»: «Мы могли забить больше»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился впечатлениями от игры с «Тоттенхэмом» в АПЛ (6:3).

Замечательный поединок – наверное, наша лучшая игра «в гостях», хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с «Манчестер Юнайтед». Полное доминирование. Тогда мы тоже были хороши на выезде.

Полагаю, что сегодня мы могли забить больше. Невозможно реализовывать каждый момент, хотя, думаю, «Тоттенхэму» это удавалось!

Мо [Салах] и Лучо [Диас] забили по два гола и выделились, но нельзя не отдать должное Доминику [Собослаи]. Он был важной частью нашего плана на игру и действительно здорово его воплотил.

[Лидерство перед Рождеством] кое-что значит для меня. Но играть каждые три-четыре дня тяжело. Я не ожидал, что «Челси» сегодня потеряет очки. Такое может произойти в любом матче. Именно это делает данную лигу такой особенной.