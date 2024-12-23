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«Краснодар» увеличит предложение по полузащитнику «Гремио» Кристальдо

сегодня, 09:17

«Краснодар» намерен увеличить предложение по трансферу полузащитника «Гремио» Франко Кристальдо до 10 миллионов евро. Ранее бразильский клуб отказался продавать игрока за 5,7 миллионов евро плюс бонусы.

Кристальдо — воспитанник «Боки Хуниорс». В «Гремио» он перешёл из «Уракана» в январе 2023 года за 4 миллиона евро. Контракт Кристальдо с бразильским клубом действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 10 миллионов евро.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:42
Должны наверно договориться,сумма хорошая.
drug01
drug01
сегодня в 09:21
Значит Краснодару он очень нужен
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