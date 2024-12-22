Готовится первый большой трансфер зимы. «Динамо» собирается подписать хавбека за 10 миллионов евро

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22 декабря 2024, 15:51

Основной игрок сборной и любимчик Карпина.

Данил давно заслужил переезд в столичный клуб

Хотя Глебов из «Ростова» остается в категории молодых футболистов, ведь ему недавно исполнилось 25 лет, у него богатый опыт. Уроженец Томска играл за «Анжи» семь лет назад. А затем шесть лет посвятил «Ростову», где стал капитаном. Глебов – центральный полузащитник с опытом работы в опорной зоне. Поскольку четвертый год подряд играет в железной основе команды РПЛ , то давно обратил на себя внимание. Глебов аккуратно работает с мячом, умеет прочитать чужие действия.

Данил не из тех, кто рвется забивать. Хотя в этом сезоне впервые в жизни отличился голом после удара головой в РПЛ . После этого говорит, что даже на тренировках его не тянет в чужую штрафную площадь, чтобы улучшать атакующие способности. А вот в линии защиты Глебова видели часто. Карпин не ставил одного из своих любимцев в сердце обороны, как вынужденно делали с Бариновым в «Локомотиве» время от времени. Зато Данил отходит назад при перестроениях «Ростова».

В фазе позиционной атаки Глебов может оказаться рядом с Осипенко и Сако, а латерали ростовчан поднимаются выше по схеме. У Данила свободная позиция в «Ростове», ведь понимает напарников и знает, что от его игры многое зависит. Хотя ему не удались некоторые матчи этого года, что может быть связано с общим состоянием команды – потеряли смысл к существованию, когда нельзя забраться в еврокубки через РПЛ , Глебов к концу года набрал форму, и его хвалил тренер «Динамо».

Глебов – лидер сборной по сыгранным минутам

Хотя в РПЛ полно хавбеков, которые хотят и могут выйти в центре поля, во многих ведущих клубах нет мощных крутых опорников. Баринов у «Локомотива» играет выше, чем Карпукас, но Артёму не всегда хватает опыта. Проблемы с опорником у «Спартака», ведь Умяров и Пруцев другого формата. Зобнин не играет на позиции Глебова, как и Мартинс. К слову, «Спартак» тоже рассматривал Глебова, но Амарал испугался переплачивать. Именно стоимость сделки здесь является ключом.

«Ростов» хочет 10 млн евро, а это огромные деньги за российского футболиста. Причем не центрального форварда, как Соболев. За Александра в «Зените» тоже переплатили. А ростовчане ждали покупателя, готового докинуть несколько миллионов евро к рыночной стоимости Глебова. Она высокая, порядка 8 млн евро, но здесь каждый миллион это 107 миллионов рублей, большая разница. Говорят, что «Динамо» планирует убедить «Ростов» и опередить другие сильные клубы РПЛ .

Понятно, что Глебову не было смысла идти в «Зенит». Там Барриос в опорной зоне, а выше Семак любит ставить Клаудиньо и Вендела, игроков более творческих и атакующих, чем Данил. Глебов привык играть, а не сидеть на лавке. В сборной за три года провел 12 матчей. В девяти случаях выходил в старте. Опережает всех по минутам на поле, даже напарника по «Ростову» Осипенко. Защитник тоже подумывал о смене клуба и переезде в другой город, но Максиму мешает его ценник.

Прошлым летом 10 миллионов евро за Глебов испугали «Спартак» и ЦСКА – «армейцам» пригодился бы сильный опорный хавбек. А «Краснодар» отпугнула стоимость трансфера Осипенко. «Ростов» хочет сыграть по-крупному, прощаясь с лидерами. Их можно понять. В РПЛ заработать получается только через трансферы. А пример «Крыльев Советов» показывает, что есть черта в распродажах, после которой начинаются проблемы. Посмотрим, что случится с игрой «Ростова» без капитана.

В «Динамо» допускают расставание с легионером

Меняются тренеры, но «динамовцы» остаются боевитой командой. Помнят классный отрезок в московском клубе от малийца Самбы Соу. После РПЛ игрок с опытом работы во Франции уехал в Англию и пытался вернуться в «Ланс», его родной клуб. Позже у «Динамо» был хорват Моро. К нему на этапе адаптации хватало вопросов. Но класс позволял Николе занимать правильные позиции, встречая соперников «Динамо». После этого хорват уехал в «Болонью», полузащитник играет в Лиге чемпионов.

В Лиге Европы появляется Шиманьски. Себастьян выступает за «Фенербахче» Моуриньо. Поляк помогал Моро и другим хавбекам «Динамо» работать так, чтобы вратарь реже вступал в игру, чем в этом сезоне. Личка заинтересовался трансфером Глебова, ведь «Ростов» допускает меньше ударов по своим воротам, чем московская команда. При этом понятно, у кого возможности выше – у клуба, где есть 10 млн евро на подписание полузащитника. Но источником денег может стать другой трансфер.

Глебова подпишут, поскольку отпустят Чавеса? Хотя мексиканец Луис не дублирует игрока «Ростова» по амплуа – играет выше, знаменит дальними ударами и больше любит атаковать, легионер вынужден отработать в центре поля. Рядом был Фомин, но россиянин набирал форму. Латераль Лаксальт, которого передвигали в опорную зону, не смог продемонстрировать прогресс на этой позиции. Чтобы всегда пахать в центре поля, нужна свежесть, а уругваец подрастерял свою былую форму.

Конечно, в схеме «4-3-3» можно поставить в основу Глебова, Чавеса и Фомина. Но тогда Бителло будет слева в атаке, а его соотечественник Артур на скамейке. Поэтому не исключаем отъезд Чавеса. Сомневаемся, что всем латиноамериканцам нравится в Москве. Пришлось обсуждать тему возможного отъезда плеймейкера Бителло. Чавес тоже может задуматься о возвращении домой. Тогда в трансфере Глебова ещё больше логики. Футболист точно хороший, шанс на высоком уровне заслужил.

У «Динамо» настолько явные проблемы в защите, что надо опробовать все методы. Вратарей уже тасовали, Лунёв и Лещук конкурировали между собой, а до этого списали ветерана Шунина. На флангах обороны видели хавбеков и центральных защитников, Кутицкий неплохо держался. В центре пробовали молодых. А также скрестили пальцы, чтобы парагваец Бальбуэна отдохнул зимой и выдал сильный весенний отрезок. Но без опорника не получится наладить игровые переходы в двух направлениях.