Бальбуэна ведёт переговоры о переходе в «Васку да Гама»

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сегодня, 16:31

Защитник московского «Динамо» ведёт переговоры о переходе в «Васку да Гама».

Проработка трансфера находится на ранней стадии, но игрока очень просит подписать тренер бразильского клуба Фабио Карилль.

В текущем сезоне на счету парагвайца 12 матчей за Динамо в РПЛ .

Летом 2025 года у 33-летнего центрального защитника заканчивается контракт с «Динамо».