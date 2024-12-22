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Бальбуэна ведёт переговоры о переходе в «Васку да Гама»

сегодня, 16:31

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна ведёт переговоры о переходе в «Васку да Гама».

Проработка трансфера находится на ранней стадии, но игрока очень просит подписать тренер бразильского клуба Фабио Карилль.

В текущем сезоне на счету парагвайца 12 матчей за Динамо в РПЛ.

Летом 2025 года у 33-летнего центрального защитника заканчивается контракт с «Динамо».

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баск
баск
сегодня в 17:55
Если всё сложится, Бальбо надо отпускать, у него одна сборная в голове.

До мундиаля играть поближе к дому, без этих бесконечных засанкционированных перелётов туда-сюда через полпланеты- самое то, и ему нормально будет, и Динамо перестанет на него безосновательно расчитывать, да и деньги клуб
какие-никакие получит, ещё и на личке сэкономит.

Платёж за его трансфер не может быть большим, с учётом возраста игрока и остатка периода контракта, так что в случае чего можно хоть налом расплатиться, наличный оборот финансовым санкциям не подвержен..)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:59
С одной стороны, если продадут Бальбуэну зимой, то за него получат хоть какие-то деньги, потому как летом он уйдёт по-любому, но уже бесплатно. А с другой стороны у Динамо защита итак самое слабое звено и с уходом опытного парагвайца станет ещё печальнее, ведь до сих пор непонятно когда восстановится после операции Майсторович, а своя молодёжь в лице Лепского и Зайдензаля ещё не имеет достаточного опыта, чтобы тренерский штаб мог на них полностью положиться. Надеюсь, что вместо "генерала" уже кого-то присмотрели, иначе Фабиан задержится в Москве до окончания контракта.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
сегодня в 16:38
И на кой он им? Неужели кому-то еще нужен?
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