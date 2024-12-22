Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна ведёт переговоры о переходе в «Васку да Гама».
Проработка трансфера находится на ранней стадии, но игрока очень просит подписать тренер бразильского клуба Фабио Карилль.
В текущем сезоне на счету парагвайца 12 матчей за Динамо в РПЛ.
Летом 2025 года у 33-летнего центрального защитника заканчивается контракт с «Динамо».
До мундиаля играть поближе к дому, без этих бесконечных засанкционированных перелётов туда-сюда через полпланеты- самое то, и ему нормально будет, и Динамо перестанет на него безосновательно расчитывать, да и деньги клуб
какие-никакие получит, ещё и на личке сэкономит.
Платёж за его трансфер не может быть большим, с учётом возраста игрока и остатка периода контракта, так что в случае чего можно хоть налом расплатиться, наличный оборот финансовым санкциям не подвержен..)
До мундиаля играть поближе к дому, без этих бесконечных засанкционированных перелётов туда-сюда через полпланеты- самое то, и ему нормально будет, и Динамо перестанет на него безосновательно расчитывать, да и деньги клуб
какие-никакие получит, ещё и на личке сэкономит.
Платёж за его трансфер не может быть большим, с учётом возраста игрока и остатка периода контракта, так что в случае чего можно хоть налом расплатиться, наличный оборот финансовым санкциям не подвержен..)
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!