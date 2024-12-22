Помазун может перейти из ЦСКА в «Спартак»

Вратарь Илья Помазун имеет шансы перейти из ЦСКА в «Спартак».
Трансфер может произойти этой зимой, «красно-белые» пока не делали официального предложения.
Вратарь Илья Помазун имеет шансы перейти из ЦСКА в «Спартак».
Трансфер может произойти этой зимой, «красно-белые» пока не делали официального предложения.
А самое интересное, что это подтвердил сам Николич и в руководстве клуба и его агент Сафонов.
Вы получается обвиняете ЦСКА в распространении подобных слухов?
А самое интересное, что это подтвердил сам Николич и в руководстве клуба и его агент Сафонов.
Вы получается обвиняете ЦСКА в распространении подобных слухов?
"Я лично ни с кем не общался. Он сейчас отдыхает в отпуске. Эта буря в стакане. Даже не хочу комментировать."
"Я лично ни с кем не общался. Он сейчас отдыхает в отпуске. Эта буря в стакане. Даже не хочу комментировать."