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Помазун может перейти из ЦСКА в «Спартак»

сегодня, 19:41

Вратарь Илья Помазун имеет шансы перейти из ЦСКА в «Спартак».

Трансфер может произойти этой зимой, «красно-белые» пока не делали официального предложения.

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Все комментарии
w65pbe847f3k
w65pbe847f3k ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:54
И то, что Николич отстронил Помазуна от тренировок после слов о готовности перейти в Спартак тоже "утка"?
А самое интересное, что это подтвердил сам Николич и в руководстве клуба и его агент Сафонов.
Вы получается обвиняете ЦСКА в распространении подобных слухов?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:31
Может это просто слухи? В Спартаке есть два хороших вратаря, Помазун точно не сильнее Максименко и Селихова. Неужели он согласен стать третьим номером?
cska1948
cska1948
сегодня в 20:27
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 20:23
    Очередная тощая утка.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 20:23
    Неее! Щас самое время желтуху лепить перед зимним ТО)))
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 20:09
    Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов заявил, что не будет комментировать новость о возможном переходе своего клиента в московский Спартак
    "Я лично ни с кем не общался. Он сейчас отдыхает в отпуске. Эта буря в стакане. Даже не хочу комментировать."
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 20:02
    Красно-белые не делали и не сделают. скорее всего. Зачем им Помазун?
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 20:01
    Давайте всё таки , чего то официального дождёмся...)
    Гость
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