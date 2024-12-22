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Жамалетдинов покинет «Шинник»

сегодня, 16:26

Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов покинет команду. Игроку сообщили, чтобы он искал себе новый клуб.

Данную информацию подтвердил генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин.

Скорее всего, Тимур Жамалетдинов покинет «Шинник». Дело в том, что Тимур — сильный игрок при позиционном нападении. «Шинник» играет немножко в другую схему. К сожалению, на данный момент он нам не подходит. Но футболист сильный, мастеровитый. При игре в два нападающих, в постепенном нападении он очень полезен. Но тут решение тренерского состава такое.

Сейчас с ним разговариваем, договариваемся о расторжении контракта. Знаю, что у него есть предложения. Игрок опытный. Надеюсь, что у него всё получится, сложится и он будет играть на хорошем уровне в хорошей команде.

Напомним, Жамалетдинов перешёл в «Шинник» из «Волгаря» в июле текущего года. За ярославцев 27-летний россиянин сыграл 18 матчей в Первой лиге, в которых отметился голом и двумя ассистами и 4 матча в Кубке России, также отметился голом.

Ранее пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Черышев.

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Все комментарии
R B
R B
сегодня в 17:49
Ну впереди теперь только медиалига.
9y53gu4jehb5
9y53gu4jehb5
сегодня в 17:34
Один гол в восемнадцати матчах - сила.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:09
Вон оно как, даже Шиннику не подходит... Надо отдать должное Ярославлю - клуб отказал ненужному игроку в очень вежливой форме. Интересно, это конец карьеры или ещё где-нибудь всплывёт? А может Медиалига?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:49
Всё ниже и ниже и ниже....
qvq8xwa4erct
qvq8xwa4erct
сегодня в 16:39
Наверняка, был любимцем Черышева.
vcfguj64kh9m
vcfguj64kh9m
сегодня в 16:34
Такое случается, ушёл тренер, следом его приобретения
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