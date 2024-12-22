Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов покинет команду. Игроку сообщили, чтобы он искал себе новый клуб.
Данную информацию подтвердил генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин.
Скорее всего, Тимур Жамалетдинов покинет «Шинник». Дело в том, что Тимур — сильный игрок при позиционном нападении. «Шинник» играет немножко в другую схему. К сожалению, на данный момент он нам не подходит. Но футболист сильный, мастеровитый. При игре в два нападающих, в постепенном нападении он очень полезен. Но тут решение тренерского состава такое.
Сейчас с ним разговариваем, договариваемся о расторжении контракта. Знаю, что у него есть предложения. Игрок опытный. Надеюсь, что у него всё получится, сложится и он будет играть на хорошем уровне в хорошей команде.
Напомним, Жамалетдинов перешёл в «Шинник» из «Волгаря» в июле текущего года. За ярославцев 27-летний россиянин сыграл 18 матчей в Первой лиге, в которых отметился голом и двумя ассистами и 4 матча в Кубке России, также отметился голом.
Ранее пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Черышев.