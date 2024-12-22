Нападающий «Шинника» покинет команду. Игроку сообщили, чтобы он искал себе новый клуб.

Данную информацию подтвердил генеральный директор «Шинника» .

Скорее всего, Тимур Жамалетдинов покинет «Шинник». Дело в том, что Тимур — сильный игрок при позиционном нападении. «Шинник» играет немножко в другую схему. К сожалению, на данный момент он нам не подходит. Но футболист сильный, мастеровитый. При игре в два нападающих, в постепенном нападении он очень полезен. Но тут решение тренерского состава такое.

Сейчас с ним разговариваем, договариваемся о расторжении контракта. Знаю, что у него есть предложения. Игрок опытный. Надеюсь, что у него всё получится, сложится и он будет играть на хорошем уровне в хорошей команде.