Мостовой: «У Семака такой же кризис, как у Гвардиолы в „Манчестер Сити“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз.