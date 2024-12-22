Мостовой: «У Семака такой же кризис, как у Гвардиолы в „Манчестер Сити“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.
Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз.
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Пусть тогда не мучают ни себя ни болельщиков, а вешают бутсы на гвоздь.
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Пусть тогда не мучают ни себя ни болельщиков, а вешают бутсы на гвоздь.
Проблема Сити не в мотивации, как и проблемы Зенита. Проблемы Зенита в реализации, Кассьера даже в первом сезоне играл лучше, хотя бы подыгрыш был, а сейчас миллион моментов и в лучшем случае гол заковыряет. Будь у Зенита нормальный форвард, сейчас было бы +6 и все бы сидели и говорили, какой же Зенит гегемон и как же с этим бороться.
Пи.Си. Думаю зайди Мостовой перед игрой в раздевалку Сити и скажи коронную установку:" В атаке поширше, в защите поуже", то Сити мог бы прервать серию без побед.....
Проблема Сити не в мотивации, как и проблемы Зенита. Проблемы Зенита в реализации, Кассьера даже в первом сезоне играл лучше, хотя бы подыгрыш был, а сейчас миллион моментов и в лучшем случае гол заковыряет. Будь у Зенита нормальный форвард, сейчас было бы +6 и все бы сидели и говорили, какой же Зенит гегемон и как же с этим бороться.
Пи.Си. Думаю зайди Мостовой перед игрой в раздевалку Сити и скажи коронную установку:" В атаке поширше, в защите поуже", то Сити мог бы прервать серию без побед.....