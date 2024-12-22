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Мостовой: «У Семака такой же кризис, как у Гвардиолы в „Манчестер Сити“»

сегодня, 12:11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Мы видим сейчас, что происходит с «Манчестер Сити». Проблемы настигают любую команду, которая долгие годы доминирует. И у нас тоже так. В этом сезоне самые большие шансы на то, что в РПЛ сменится чемпион. У Семака такой же кризис в «Зените», как у Гвардиолы в «Сити». Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 15:04
"...Игрокам сложно находить мотивацию, когда они все выиграли по несколько раз."
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Пусть тогда не мучают ни себя ни болельщиков, а вешают бутсы на гвоздь.
lotsman
lotsman ответ Casa_Nostra_86 (раскрыть)
сегодня в 14:39
Выход на международную арену нужен. Иначе всё загниёт.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 14:13, ред.
Последняя фраза не лишена смысла. На... всем этим Венделам и компании очередное бесполезное чемпионство, которое даже не даёт права играть в Европе.
ABir
ABir
сегодня в 13:59
А Мостового кризиса Неи и похоже не будет. Понятно почему.
4RT
4RT
сегодня в 13:25
Руководство зенита губит отсутствие таблеток от жадности
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:10
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:04, ред.
И что ни слова про Абаскаля? Как же так?
Вещий
Вещий
сегодня в 12:55
Семака в МанСити, Мостового в Зенит, а Пепа давно хотели привлечь для обучения в школу тренеров...:))))

Проблема Сити не в мотивации, как и проблемы Зенита. Проблемы Зенита в реализации, Кассьера даже в первом сезоне играл лучше, хотя бы подыгрыш был, а сейчас миллион моментов и в лучшем случае гол заковыряет. Будь у Зенита нормальный форвард, сейчас было бы +6 и все бы сидели и говорили, какой же Зенит гегемон и как же с этим бороться.

Пи.Си. Думаю зайди Мостовой перед игрой в раздевалку Сити и скажи коронную установку:" В атаке поширше, в защите поуже", то Сити мог бы прервать серию без побед.....
Capral
Capral
сегодня в 12:54, ред.
У Гварда, кризис- чисто тренерский, творческий, а у Семака- исключительно в силу собственной бездарности. Мост, как обычно- мимо кассы, со своими идиотскими заключениями. Удивительно, что обошлось без Абаскаля...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:22
Мостовой получает удовольствие от того, что говорит... Конечно, делать он ничего не умеет, потому и говорит много. Спрашивается, зачем проходил обучение и стажировку? РФС зря потратился на его обучение - эти деньги выброшены на ветер.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:18
Саша сказал бы и себе - только вдруг вспомнил , что он пока не тренирует...)
z2gg2qp7jpm7
z2gg2qp7jpm7
сегодня в 12:14
У Гвардиолы кризис пожалуй покруче будет.
Гость
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