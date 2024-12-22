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Онопко: «Приятно, что сборная играла. Мы радовали наших болельщиков»

сегодня, 17:55

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко высказался об итогах 2024 года в российском футболе.

Главное событие в году? К таковым могу отнести игры чемпионата и Кубка России. Меня порадовало, что даже в будние дни домашние матчи «Ростова» в Кубке собирали большое количество болельщиков.

Еще приятно, что сборная играла. Мы радовали наших болельщиков. А вообще любая игра для футболистов, особенно, когда человек вызывается в сборную — значимое событие. Для тренеров все то же самое. Игры за сборную всегда важны.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:26
Вот и Онопко аккуратно высказался...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:16
Скорее соглашусь с Виктором.... пусть соперники для сборной и не ах, но все же и на "безрыбье и рак рыба"...
Гость
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