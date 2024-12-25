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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Абаскаль: «Сегодняшний „Спартак“ полностью подготовлен и создан нами»

сегодня, 08:47

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил нынешний уровень команды.

Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.

Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными.

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Все комментарии
wv685agrp3th
wv685agrp3th
сегодня в 09:48
Удачная концовка и уже прям суперкоманда нарисовалась.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:44
Ну хоть не все заслуги приписывает себе одному)))
Сп62
Сп62
сегодня в 09:27
Надо не забыть пригласить его на вручение медалей. Заслужил.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:21
Рыжий научился письками меряться...
4n3w8ewx2ss8
4n3w8ewx2ss8
сегодня в 09:19
Бесстыжий рыжий бездарь ещё имеет наглость что-то подобное вякать
adekvat
adekvat
сегодня в 09:13
Мы да мы опой ежиков давили.
Вещий
Вещий
сегодня в 09:07
Да уж.... рыжий внес "огромный вклад" в игру команды... ждем комментарии от "царя" по этому поводу....
Гость
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