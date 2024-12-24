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Мареска уверен, что «Манчестер Сити» ещё поборется за чемпионство

сегодня, 20:56

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о кризисе «Манчестер Сити» и выразил мнение, что «горожане» ещё могут побороться за чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В последних 12 матчах команда Пепа Гвардиолы одержала лишь одну победу при девяти поражениях и двух ничьих.

Думаю, в конце сезона они будут у вершины. Они сейчас в такой ситуации, в которой прежде не бывали. В каждом матче у них новые травмы. Им сейчас не хватает футболистов, а те, кто есть, вероятно, не на 100% готовы, потому что сами только что вернулись после травм. Ситуация очень плохая, но я думаю, что так бывает у всех, когда происходит нечто подобное.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в таблице АПЛ, набрав 27 очков. Команда Пепа Гвардиолы на 12 баллов отстаёт от лидирующего «Ливерпуля», у которого также есть игра в запасе.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 21:13, ред.
Судя по той игре, что показывает сейчас МС, трудно себе представить борьбу этой команды за чемпионство.. Нельзя всё оправдывать, исключительно травмами, хотя, конечно- и это тоже нельзя отрицать. Но одно дело травмы, и совсем другое- отсутствие игры, стиля, рисунка, всего того, что было раньше в игре МС. Не представляю, что должно было случиться, чтобы мощнейшaя и грозная команда, за год превратилась в безыдейное существо, коим, сейчас является МС. Отставание от Ливера, потенциально 15 очков. При той игре, что показывают команды, с трудом верится, чтобы МС ликвидировал такой гандикап... Я с Уважением отношусь к Гварду, и точно, не за немедленную его отставку, но подвижек к лучшему, пока не вижу. И чем больше, команда терпит неудач, тем сильней, в ней усиливается комплекс неполноценности...
allemz
allemz
сегодня в 20:58
А говорят, что у Сити нет травм, только "слабости" лысого шарлатана...
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