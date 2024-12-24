Мареска уверен, что «Манчестер Сити» ещё поборется за чемпионство

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сегодня, 20:56

Главный тренер «Челси» высказался о кризисе «Манчестер Сити» и выразил мнение, что «горожане» ещё могут побороться за чемпионство в Английской премьер-лиге ( АПЛ ).

В последних 12 матчах команда одержала лишь одну победу при девяти поражениях и двух ничьих.

Думаю, в конце сезона они будут у вершины. Они сейчас в такой ситуации, в которой прежде не бывали. В каждом матче у них новые травмы. Им сейчас не хватает футболистов, а те, кто есть, вероятно, не на 100% готовы, потому что сами только что вернулись после травм. Ситуация очень плохая, но я думаю, что так бывает у всех, когда происходит нечто подобное.