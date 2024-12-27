«Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо на Ла Лигу

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сегодня, 14:39

Коммерческий суд № 10 Барселоны отклонил апелляцию ФК «Барселоны» на регистрацию .

Теперь у каталонского клуба есть время до 31 декабря, чтобы зарегистрировать Ольмо, и они представят новый иск против Ла Лиги в суде низшей инстанции 30 декабря.