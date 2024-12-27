«Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо на Ла Лигу

Коммерческий суд № 10 Барселоны отклонил апелляцию ФК «Барселоны» на регистрацию Даниэля Ольмо.
Теперь у каталонского клуба есть время до 31 декабря, чтобы зарегистрировать Ольмо, и они представят новый иск против Ла Лиги в суде низшей инстанции 30 декабря.
несколько пристижных Клубов! А здесь всё чётко и понятно, парень
выиграл заслуженно ЧЕ, затем спокойно перешёл в Барселону,
без каких либо проблем,никому ни где ни чего не должен, НО ключевое слово регистрация, сапожник без сапог,испанец без Испании!!!
несколько пристижных Клубов! А здесь всё чётко и понятно, парень
выиграл заслуженно ЧЕ, затем спокойно перешёл в Барселону,
без каких либо проблем,никому ни где ни чего не должен, НО ключевое слово регистрация, сапожник без сапог,испанец без Испании!!!