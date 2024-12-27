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«Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо на Ла Лигу

сегодня, 14:39

Коммерческий суд № 10 Барселоны отклонил апелляцию ФК «Барселоны» на регистрацию Даниэля Ольмо.

Теперь у каталонского клуба есть время до 31 декабря, чтобы зарегистрировать Ольмо, и они представят новый иск против Ла Лиги в суде низшей инстанции 30 декабря.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:35
...самое печальное в этом деле,если бы на Ольмо претендовало
несколько пристижных Клубов! А здесь всё чётко и понятно, парень
выиграл заслуженно ЧЕ, затем спокойно перешёл в Барселону,
без каких либо проблем,никому ни где ни чего не должен, НО ключевое слово регистрация, сапожник без сапог,испанец без Испании!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:21
Так он вроде бы сидит.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 15:20
Не везёт Барселоне. Даже жаль клуб, Бартомеу переломал всё.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:19
Теперь Лапорта постарается на воспитанников решать вопросы. Разрушая им карьеру и здоровья
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:18
Лапорта думает, что умнее всех. По факту у клуба нет ни игроков, ни стадиона. Бартомеу мерзавец, давно реальный срок заработал.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:49
Совсем дела плохи у Барсы... могут и не зарегистрировать.... юристов Барсы уволить если не сумеют найти лозейку.
Энди Болд
Энди Болд
сегодня в 14:40
Нужно кого-то срочно травмировать, Лапорта с молотком бегает по базе....
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