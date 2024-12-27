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IFFHS представила символическую сборную 2024 года

сегодня, 18:52

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную 2024 года.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»)

Защитники: Антонио Рюдигер (Германия, «Реал» Мадрид), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»). Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал» Мадрид)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал» Мадрид), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»)

Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 19:14
Семак вряд ли...всего один бразилец в составе)...
adekvat
adekvat
сегодня в 19:06
А тренер их Семак или Карпин?
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:03
Вроде всё по делу, вот только кандидатура Холанда спорная. Возможно Кейн сюда больше подходит.
Гость
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