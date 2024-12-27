Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную 2024 года.
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»)
Защитники: Антонио Рюдигер (Германия, «Реал» Мадрид), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»). Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Даниэль Карвахаль (Испания, «Реал» Мадрид)
Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, «Реал» Мадрид), Тони Кроос (Германия, завершил карьеру), Родри (Испания, «Манчестер Сити»)
Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал» Мадрид), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).