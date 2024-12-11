Спартаковец, отказавший «Зениту», и уникум из «Локомотива». Сборная первой части сезона РПЛ

Лучшие футболисты нового чемпионата.
Вратарь
Евгений Латышонок («Зенит»)
Отразил 86 % ударов, сделал 36 сейвов в 15 матчах, пропустил всего семь мячей. Собрал 10 «сухарей», хотя провел меньше матчей, чем Агкацев из «Краснодара» и Максименко из «Спартака». Без травмы Евгения «Зенит», скорее всего, набрал бы больше пунктов в таблицу РПЛ. Латышонок не сможет выручать защитников Семака всегда, зато Евгений мгновенно стал ключевым футболистом, хотя до этого очень долго и неудачно искали молодого основного голкипера.
Защитники
Дмитрий Кабутов («Рубин»)
Правый латераль – проблемная позиция в РПЛ, многие выступили неудачно. У «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» справа в защите не самые сильные футболисты в заявке и составе. На правый край разные клубы выпускали хавбеков и центральных защитников. А у «Рубина» справа профильный игрок фланга Кабутов. Атакует Дмитрий лучше, чем обороняется, но в удачных матчах удалось всё. Ветеран сделал 5 ассистов и забил 1 мяч, пригодился в нападении.
Диего Коста («Краснодар»)
Сильный новичок, который успешно заменил в основе парагвайца Хуниора Алонсо. Ветеран вернулся в Южную Америку, а защитник «Сан-Паулу» успешно начал карьеру в РПЛ. Диего Коста работает просто и надежно. Защитник не такой дерзкий, как Виллиан Роша из ЦСКА. Коста – толковый и грамотный игрок. Агкацеву повезло, что появился Диего, новичок поддержал уровень работы «горожан» в защите. Пропустили всего 12 мячей, лучший результат сезона.
Срджан Бабич («Спартак»)
Знаем, почему хорошие оценки в различных рейтингах у Осипенко. Всё просто, у капитана «Ростова» высоченная результативность. Но Максим забивал пенальти и голы после стандартов, и не всегда радовал надежной работой в защите. А вот Бабич был крут именно в обороне. Срджан успешно провел первую часть сезона, наладив игру «Спартака». Бывали проколы, но Бабич управлял линией защиты москвичей. Сербу провели операцию, ждут возвращения.
Дуглас Сантос («Зенит»)
Не лучший сезон Сантоса в РПЛ. Слишком много глупых однотипных действий, вроде пустых навесов, которые некому закрыть из-за плохой работы форвардов Кассьерры и Соболева. Но если сравнивать всех левых латералей РПЛ, то Сантос самый мощный и стабильный. Можно поискать ребят, у которых есть парочка сильных матчей. Но Дуглас выдает 85 % точных передач, первый по созданным моментам за игру в команде и сумел собрать три голевые передачи.
Полузащитники
Стефан Лончар («Акрон»)
Сюрприз в списке, но очень легко аргументировать такой выбор. Во-первых, хавбеки из московских клубов, «Зенита» и «Краснодара» могли сыграть грамотнее, выступили нестабильно. Ко всем звездам легко придраться. Во-вторых, Лончар раскрылся и проявил себя во всех фазах игры. Черногорец сильно работал без мяча в важных для «Акрона» матчах, забил 5 мячей, сделал 5 ассистов. Напарники порой подводили хавбека, но сам Стефан среди героев сезона.
Алексей Батраков («Локомотив»)
Явный кандидат на звание лучшего футболиста первой части сезона. Батраков забил 10 мячей и сделал 6 ассистов. Прекрасный результат для 19-летнего форварда в окружении молодых и неопытных напарников. Алексей взял роль лидера без Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова. «Локомотив» набрал немало очков благодаря его помощи. Если Батраков окажется стабильным мастером, то в итоге точно окажется в клубе из топ-5, как Головин, Сафонов и Захарян.
Эсекьель Барко («Спартак»)
Отказал «Зениту», выбрал «Спартак». Самый дорогой трансфер лета себя оправдал. «Спартак» пошел на зимнюю паузу, отставая на два пункта от двух лидеров. Барко забил 8 мячей, сделал 6 ассистов. Благодаря невысокому аргентинцу существенно вырос темп перехода «Спартака» из обороны в атаку. Цепкий Барко успевал связывать линии. С ним на поле стало проще не только форварду Угальде, который тоже в составе, но также центральным хавбекам «Спартака».
Бителло («Динамо»)
Бразилец мог выступить ещё лучше, но уже один из лучших ассистентов РПЛ. В 15 матчах создал 53 момента. Напарники из «Динамо» сумели реализовать восемь моментов. Бителло немного лет, но 24-летний атакующий хавбек выделяется легкостью, с которой проходит соперников и создает моменты. Бразилец может развиваться в основе весной, если не покинет Москву в январе. Игра Бителло – одна из причин, почему игра «Динамо» после сборов должна стать лучше.
Нападающие
Джон Кордоба («Краснодар»)
Кордоба забил 8 голов, сделал 3 ассиста. Разумеется, у Даку, Глушенкова и Тюкавина были классные матчи за «Рубин», «Зенит» и «Динамо» соответственно. Но именно команда Джона стала зимним чемпионом. Колумбиец может сокрушаться из-за нереализованных моментов, но опытный форвард легко находил удачные позиции и забивал голы. Учитывая, что пропустил четыре тура, может считать первую часть сезона прекрасной, ведь создал 11 голов в 14 матчах.
Манфред Угальде («Спартак»)
Кордоба представляет опыт, а Угальде талант и молодость. Костариканец великолепно справился с давлением после ужасного старта в «Спартаке». Появление Барко изменило его настрой. Бонгонда и Маркиньос тоже помогали нападающему. Угальде раскрылся в последних турах года. У него 15 мячей и 2 ассиста, с такими показателями обязательно оказываешься среди главных героев первой части сезона. Причем заметно, что нападающий может играть ещё круче.
Главный тренер
Мурад Мусаев («Краснодар»)
«Краснодар» не проигрывал на протяжении 16 туров, великолепная серия. Побеждали, пока не нарвались на успешный в концовке года «Спартак». Зато Мусаев переиграл Станковича, Семака и Галактионова в первом круге. Мурад Олегович был близок к повторной победе над «железнодорожниками» в финальном матче года. Могли выйти на чистое первое место. Но и так неплохо, ведь обычно действующие вице-чемпионы РПЛ выступают ужасно. А Мусаев второй раз подряд сражается за чемпионское звание. Тренер поставил команде оценку 8 из 10, высокий и заслуженный балл.
Что касается таких времён которые пошли мне очень запала в душу фраза одного моего знакомого: тяжёлые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают лёгкие времена, лёгкие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжёлые времена и тд.. Мы сейчас примерно в том месте когда слабые люди порождают тяжёлые времена. В том числе и для футбола.
Что касается таких времён которые пошли мне очень запала в душу фраза одного моего знакомого: тяжёлые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают лёгкие времена, лёгкие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжёлые времена и тд.. Мы сейчас примерно в том месте когда слабые люди порождают тяжёлые времена. В том числе и для футбола.