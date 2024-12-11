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Спартаковец, отказавший «Зениту», и уникум из «Локомотива». Сборная первой части сезона РПЛ

11 декабря 2024, 19:11
Алексей Батраков
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
Защитник
Кордоба Джон
Кордоба Джон
Нападающий
Батраков Алексей
Батраков Алексей
Полузащитник

Лучшие футболисты нового чемпионата.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит»)

Отразил 86 % ударов, сделал 36 сейвов в 15 матчах, пропустил всего семь мячей. Собрал 10 «сухарей», хотя провел меньше матчей, чем Агкацев из «Краснодара» и Максименко из «Спартака». Без травмы Евгения «Зенит», скорее всего, набрал бы больше пунктов в таблицу РПЛ. Латышонок не сможет выручать защитников Семака всегда, зато Евгений мгновенно стал ключевым футболистом, хотя до этого очень долго и неудачно искали молодого основного голкипера.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Правый латераль – проблемная позиция в РПЛ, многие выступили неудачно. У «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» справа в защите не самые сильные футболисты в заявке и составе. На правый край разные клубы выпускали хавбеков и центральных защитников. А у «Рубина» справа профильный игрок фланга Кабутов. Атакует Дмитрий лучше, чем обороняется, но в удачных матчах удалось всё. Ветеран сделал 5 ассистов и забил 1 мяч, пригодился в нападении.

Диего Коста («Краснодар»)

Сильный новичок, который успешно заменил в основе парагвайца Хуниора Алонсо. Ветеран вернулся в Южную Америку, а защитник «Сан-Паулу» успешно начал карьеру в РПЛ. Диего Коста работает просто и надежно. Защитник не такой дерзкий, как Виллиан Роша из ЦСКА. Коста – толковый и грамотный игрок. Агкацеву повезло, что появился Диего, новичок поддержал уровень работы «горожан» в защите. Пропустили всего 12 мячей, лучший результат сезона.

Срджан Бабич («Спартак»)

Знаем, почему хорошие оценки в различных рейтингах у Осипенко. Всё просто, у капитана «Ростова» высоченная результативность. Но Максим забивал пенальти и голы после стандартов, и не всегда радовал надежной работой в защите. А вот Бабич был крут именно в обороне. Срджан успешно провел первую часть сезона, наладив игру «Спартака». Бывали проколы, но Бабич управлял линией защиты москвичей. Сербу провели операцию, ждут возвращения.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Не лучший сезон Сантоса в РПЛ. Слишком много глупых однотипных действий, вроде пустых навесов, которые некому закрыть из-за плохой работы форвардов Кассьерры и Соболева. Но если сравнивать всех левых латералей РПЛ, то Сантос самый мощный и стабильный. Можно поискать ребят, у которых есть парочка сильных матчей. Но Дуглас выдает 85 % точных передач, первый по созданным моментам за игру в команде и сумел собрать три голевые передачи.

Полузащитники

Стефан Лончар («Акрон»)

Сюрприз в списке, но очень легко аргументировать такой выбор. Во-первых, хавбеки из московских клубов, «Зенита» и «Краснодара» могли сыграть грамотнее, выступили нестабильно. Ко всем звездам легко придраться. Во-вторых, Лончар раскрылся и проявил себя во всех фазах игры. Черногорец сильно работал без мяча в важных для «Акрона» матчах, забил 5 мячей, сделал 5 ассистов. Напарники порой подводили хавбека, но сам Стефан среди героев сезона.

Алексей Батраков («Локомотив»)

Явный кандидат на звание лучшего футболиста первой части сезона. Батраков забил 10 мячей и сделал 6 ассистов. Прекрасный результат для 19-летнего форварда в окружении молодых и неопытных напарников. Алексей взял роль лидера без Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова. «Локомотив» набрал немало очков благодаря его помощи. Если Батраков окажется стабильным мастером, то в итоге точно окажется в клубе из топ-5, как Головин, Сафонов и Захарян.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Отказал «Зениту», выбрал «Спартак». Самый дорогой трансфер лета себя оправдал. «Спартак» пошел на зимнюю паузу, отставая на два пункта от двух лидеров. Барко забил 8 мячей, сделал 6 ассистов. Благодаря невысокому аргентинцу существенно вырос темп перехода «Спартака» из обороны в атаку. Цепкий Барко успевал связывать линии. С ним на поле стало проще не только форварду Угальде, который тоже в составе, но также центральным хавбекам «Спартака».

Бителло («Динамо»)

Бразилец мог выступить ещё лучше, но уже один из лучших ассистентов РПЛ. В 15 матчах создал 53 момента. Напарники из «Динамо» сумели реализовать восемь моментов. Бителло немного лет, но 24-летний атакующий хавбек выделяется легкостью, с которой проходит соперников и создает моменты. Бразилец может развиваться в основе весной, если не покинет Москву в январе. Игра Бителло – одна из причин, почему игра «Динамо» после сборов должна стать лучше.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба забил 8 голов, сделал 3 ассиста. Разумеется, у Даку, Глушенкова и Тюкавина были классные матчи за «Рубин», «Зенит» и «Динамо» соответственно. Но именно команда Джона стала зимним чемпионом. Колумбиец может сокрушаться из-за нереализованных моментов, но опытный форвард легко находил удачные позиции и забивал голы. Учитывая, что пропустил четыре тура, может считать первую часть сезона прекрасной, ведь создал 11 голов в 14 матчах.

Манфред Угальде («Спартак»)

Кордоба представляет опыт, а Угальде талант и молодость. Костариканец великолепно справился с давлением после ужасного старта в «Спартаке». Появление Барко изменило его настрой. Бонгонда и Маркиньос тоже помогали нападающему. Угальде раскрылся в последних турах года. У него 15 мячей и 2 ассиста, с такими показателями обязательно оказываешься среди главных героев первой части сезона. Причем заметно, что нападающий может играть ещё круче.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» не проигрывал на протяжении 16 туров, великолепная серия. Побеждали, пока не нарвались на успешный в концовке года «Спартак». Зато Мусаев переиграл Станковича, Семака и Галактионова в первом круге. Мурад Олегович был близок к повторной победе над «железнодорожниками» в финальном матче года. Могли выйти на чистое первое место. Но и так неплохо, ведь обычно действующие вице-чемпионы РПЛ выступают ужасно. А Мусаев второй раз подряд сражается за чемпионское звание. Тренер поставил команде оценку 8 из 10, высокий и заслуженный балл.

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Все комментарии
pomor445
pomor445
12 декабря 2024 в 21:22
Латышонок по показателям по делу, а по сути - нет. Он вратарь автобусной команды, какой и была Балтика. В таких командах оборона представляет собой, образно говоря, глухой забор с одной перемещающейся по фронту дыркой. Её и надо вратарю охранять. Тут достаточно обезьяньей реакции. Зенит - атакующая команда, часто слишком, оборона ненасыщенная и вратарю одной реакции мало - надо просчитывать игру, определяя направление удара по воротам. Здесь у Латышонка практики нет и игра с Акроном это наглядно показала. Первые туры, в которых он и набрал статистику, брать во внимание не стоит - там у него и работы-то не было. Короче, на вратарской позиции у Зенита, как была проблема, так и осталась. Адамов просто не тянет, а с Латышонком просчитались малость - работает только там, где нужна реакция, а просчитывать игру не способен. Оба пропущенных мяча были по из-за неправильно выбранной позиции в воротах. Уверен, что будь с Акроном в воротах опытный Миша Кержаков, то, как минимум, не проиграли бы.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
12 декабря 2024 в 13:45
Дивеев забил 5 (с пенальти 0), Осипенко забил 6 (с пенальти 4).
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 декабря 2024 в 09:29
Откуда скауты у Зенита? Да оттуда же откуда и у всех. Какая у них работа? Прочти интервью шеф-скаута Зенита, Шипулина.
-"В интервью «Чемпионату» шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, как менялась работа отдела................."
Bad Listener
Bad Listener ответ RomM84 (раскрыть)
12 декабря 2024 в 09:26, ред.
В первой игре Станкович сожрал сам себя что с Краснодаром что с Локомотивом, оба два поражения - поражения Станковича экспериментатора и тренеры противников, что Мусаев что Галактионов тут вообще не причём. Их команды просто были на ходу а Спартак в поиске. То что там Станкович на пресс-конференциях хвалил тренеров противника за некую тренерскую победу это просто потому что их там в пресс-службе Лукойла учат всегда перекладывать ответственность.
RomM84
RomM84 ответ Bad Listener (раскрыть)
12 декабря 2024 в 08:04
То же самое можно сказать про первую их игру... Так что даже странно такое слышать
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
11 декабря 2024 в 23:30
А Вы знаете, я так и представлял себе Вас.)))
Ну хорошо, спасибо за ответ!
И как всегда- Удачи Спартаку!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
11 декабря 2024 в 22:59
Не секрет, 37, но сказал мне это парень которому на тот момент было 23 годика, и возможно он прочитал это где нибудь у Орвелла которого он мне горячо рекомендовал)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
11 декабря 2024 в 22:57
Мудро сказано!!! Надо будет взять себе на заметку.)))
Если не секрет- сколько Вам лет?
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
11 декабря 2024 в 22:52, ред.
Не вы знаете, я всё таки повторю то что говорю каждый раз уже, если человек хотя бы на своих ошибках учится то он не безнадёжен, а на своих ошибках очевидно сейчас учится Станкович. Понятно что он не Гвардиола и никогда им не станет, но чтобы быть хорошим тренером в РПЛ достаточно и этого. Если чудить не начнёт то у Спартак топ физрук завёлся точно.

Что касается таких времён которые пошли мне очень запала в душу фраза одного моего знакомого: тяжёлые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают лёгкие времена, лёгкие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжёлые времена и тд.. Мы сейчас примерно в том месте когда слабые люди порождают тяжёлые времена. В том числе и для футбола.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
11 декабря 2024 в 22:33
Да, крутых тренеров сейчас нет, как раньше. Увы, время такое, нет талантов- ни в чём...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
11 декабря 2024 в 22:08
А я и не называл, констатирую факт просто. Другой факт что поставить в эту сборную тренером и некого особенно. Вообще очень сложно выбрать из того что есть и любой выбор найдёт своих сторонников и противников. Нет в РПЛ какого то специалиста про которого можно было бы однозначно рассуждать как о крутом тренере.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
11 декабря 2024 в 21:53
откуда у Зенита скауты и какая у них работа и ее результаты?)) нет скаутов у Зенита
Capral
Capral
11 декабря 2024 в 21:43
Анатолий Кандауров.

Согласен, конечно, прежде, чем критиковать тренера- надо бы видеть игры его команды, для начала. В противном случае -мнение теряет смысл. Тем более, по одной неудачной игре вообще не стоит делать далеко идущие выводы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 декабря 2024 в 21:24
Capral
Вот такие люди, как он сам выразился " в большинстве своем игры Краснодара не смотрю", оценивают уровень тренера. О чем можно с ним вести дискуссию. Типа "Солженицына не читал, но осуждаю". Хотелось бы аргументированных комментариев. Конечно Мусаев не топ тренер, но не хуже очень многих в РПЛ.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
11 декабря 2024 в 21:13
Спартак проиграл в 1985г., ростовскому СКА в Москве-1:6 .И что- Бесков плохой тренер? Лобановский проигрывал в 1986г., в Киеве Жальгирису-0:3 и тбилисцам-1:3, и что- тоже плохой тренер? Провальные игры случаются у всех. Тогда и Станковича надо критиковать за 0:3 в 1-м круге. Конечно, Мусаев не гений, однозначно. Нет у него стратегического таланта, но и назвать его бездарным тренером, тоже, язык не поворачивается...)))
Uberboss
Uberboss
11 декабря 2024 в 20:51
Отказал Зениту, испугался, в спартаке попроще.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
11 декабря 2024 в 20:50
Там и Кабутову с Сантосом делать нечего. Келвен на голову сильнее Кабутова. А Бителло с какой стати? Странный какой то список.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 декабря 2024 в 20:44
Странно, что среди защитников нет Игоря Дивеев (забил 6 голов ).
Единственный защитник в РПЛ с такими показателями.
lotsman
lotsman
11 декабря 2024 в 20:29
Скауты Зенита, после консультации с руководством, агенту Барко.
Balbes77773
Balbes77773
11 декабря 2024 в 20:28
Марчиаль и Роша,по моему,должны быть в этом списке защитников.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
11 декабря 2024 в 20:21
Тут только один вопрос: Кто кому сказал "Спасибо. Не надо")...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 декабря 2024 в 20:11
Верить людям из Газпрома типа Медведева, или Дюкова - это себя не уважать. Медведев месяц трепал языком, что Зенит проворачивает супертрансфер, каких в РПЛ не было. И взяли..... Изидора из Локо.... чтобы потом сплавить. Поэтому не надо не только верить их словам, но и реагировать на эти слова.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
11 декабря 2024 в 20:09
С Барко никто не вёл переговоры. Как обычно, игрок попадает шорт-лист той или иной команды. Делается запрос его агенту. Агент озвучивает условия и цену. Ему говорят - спасибо, не надо и вычёркивают игрока из списка в шорт-листе. Никаких предложений не было. Под каким соусом агент игроку всё это преподнёс, это уже их дело. Барко не отказывал Зениту, как тут Багров расписывает. Барко сказал что мог перейти в петербургский клуб этим летом, однако красно-белые проявили к нему больший интерес. Зенит, после контакта с агентом, прекратил интерес, а Спартак сделал предложение которое удовлетворило обе стороны.
25процентный клоун
25процентный клоун
11 декабря 2024 в 19:57
Да ну.
Глушенков, Умяров, Спецрян, Маркиньос и тренер Станкович, однозначно
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
11 декабря 2024 в 19:56
Он много чего так говорил)...Барко то зачем говорить если не было ничего?...понятно предпочел Спартак....Зенит говорит что не интересовался...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
11 декабря 2024 в 19:52
«Зенит» не вёл переговоры с Эсекиэлем Барко. Об этом изданию «ВсёПроСпорт» заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее полузащитник «Спартака» заявил, что мог перейти в петербургский клуб этим летом, однако красно-белые проявили к нему больший интерес.

— Ни сном, ни духом, — прокомментировал эту информацию Медведев.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
11 декабря 2024 в 19:45
Да...
https://m.soccer.ru/news/1393976/barko-esekel-zenit
Bad Listener
Bad Listener
11 декабря 2024 в 19:33
Ну тренер такой себе Мусаев, испытание первым местом провалил, меня не убеждает вообще если честно, впрочем игры Краснодара в большинстве своём не смотрю. Но так беззубо сыграть против Спартака, Спартак сожрал весь Краснодар вместе с тренером как будто и не было их с их беспроигрышной серией.
lotsman
lotsman
11 декабря 2024 в 19:27
Барко отказал Зениту? А Зенит ему делал предложение?!!!
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