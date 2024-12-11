Спартаковец, отказавший «Зениту», и уникум из «Локомотива». Сборная первой части сезона РПЛ

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11 декабря 2024, 19:11

Лучшие футболисты нового чемпионата.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит»)

Отразил 86 % ударов, сделал 36 сейвов в 15 матчах, пропустил всего семь мячей. Собрал 10 «сухарей», хотя провел меньше матчей, чем Агкацев из «Краснодара» и Максименко из «Спартака». Без травмы Евгения «Зенит», скорее всего, набрал бы больше пунктов в таблицу РПЛ . Латышонок не сможет выручать защитников Семака всегда, зато Евгений мгновенно стал ключевым футболистом, хотя до этого очень долго и неудачно искали молодого основного голкипера.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин»)

Правый латераль – проблемная позиция в РПЛ , многие выступили неудачно. У «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» справа в защите не самые сильные футболисты в заявке и составе. На правый край разные клубы выпускали хавбеков и центральных защитников. А у «Рубина» справа профильный игрок фланга Кабутов. Атакует Дмитрий лучше, чем обороняется, но в удачных матчах удалось всё. Ветеран сделал 5 ассистов и забил 1 мяч, пригодился в нападении.

Диего Коста («Краснодар»)

Сильный новичок, который успешно заменил в основе парагвайца Хуниора Алонсо. Ветеран вернулся в Южную Америку, а защитник «Сан-Паулу» успешно начал карьеру в РПЛ . Диего Коста работает просто и надежно. Защитник не такой дерзкий, как Виллиан Роша из ЦСКА . Коста – толковый и грамотный игрок. Агкацеву повезло, что появился Диего, новичок поддержал уровень работы «горожан» в защите. Пропустили всего 12 мячей, лучший результат сезона.

Срджан Бабич («Спартак»)

Знаем, почему хорошие оценки в различных рейтингах у Осипенко. Всё просто, у капитана «Ростова» высоченная результативность. Но Максим забивал пенальти и голы после стандартов, и не всегда радовал надежной работой в защите. А вот Бабич был крут именно в обороне. Срджан успешно провел первую часть сезона, наладив игру «Спартака». Бывали проколы, но Бабич управлял линией защиты москвичей. Сербу провели операцию, ждут возвращения.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Не лучший сезон Сантоса в РПЛ . Слишком много глупых однотипных действий, вроде пустых навесов, которые некому закрыть из-за плохой работы форвардов Кассьерры и Соболева. Но если сравнивать всех левых латералей РПЛ , то Сантос самый мощный и стабильный. Можно поискать ребят, у которых есть парочка сильных матчей. Но Дуглас выдает 85 % точных передач, первый по созданным моментам за игру в команде и сумел собрать три голевые передачи.

Полузащитники

Стефан Лончар («Акрон»)

Сюрприз в списке, но очень легко аргументировать такой выбор. Во-первых, хавбеки из московских клубов, «Зенита» и «Краснодара» могли сыграть грамотнее, выступили нестабильно. Ко всем звездам легко придраться. Во-вторых, Лончар раскрылся и проявил себя во всех фазах игры. Черногорец сильно работал без мяча в важных для «Акрона» матчах, забил 5 мячей, сделал 5 ассистов. Напарники порой подводили хавбека, но сам Стефан среди героев сезона.

Алексей Батраков («Локомотив»)

Явный кандидат на звание лучшего футболиста первой части сезона. Батраков забил 10 мячей и сделал 6 ассистов. Прекрасный результат для 19-летнего форварда в окружении молодых и неопытных напарников. Алексей взял роль лидера без Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова. «Локомотив» набрал немало очков благодаря его помощи. Если Батраков окажется стабильным мастером, то в итоге точно окажется в клубе из топ-5, как Головин, Сафонов и Захарян.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Отказал «Зениту», выбрал «Спартак». Самый дорогой трансфер лета себя оправдал. «Спартак» пошел на зимнюю паузу, отставая на два пункта от двух лидеров. Барко забил 8 мячей, сделал 6 ассистов. Благодаря невысокому аргентинцу существенно вырос темп перехода «Спартака» из обороны в атаку. Цепкий Барко успевал связывать линии. С ним на поле стало проще не только форварду Угальде, который тоже в составе, но также центральным хавбекам «Спартака».

Бителло («Динамо»)

Бразилец мог выступить ещё лучше, но уже один из лучших ассистентов РПЛ . В 15 матчах создал 53 момента. Напарники из «Динамо» сумели реализовать восемь моментов. Бителло немного лет, но 24-летний атакующий хавбек выделяется легкостью, с которой проходит соперников и создает моменты. Бразилец может развиваться в основе весной, если не покинет Москву в январе. Игра Бителло – одна из причин, почему игра «Динамо» после сборов должна стать лучше.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба забил 8 голов, сделал 3 ассиста. Разумеется, у Даку, Глушенкова и Тюкавина были классные матчи за «Рубин», «Зенит» и «Динамо» соответственно. Но именно команда Джона стала зимним чемпионом. Колумбиец может сокрушаться из-за нереализованных моментов, но опытный форвард легко находил удачные позиции и забивал голы. Учитывая, что пропустил четыре тура, может считать первую часть сезона прекрасной, ведь создал 11 голов в 14 матчах.

Манфред Угальде («Спартак»)

Кордоба представляет опыт, а Угальде талант и молодость. Костариканец великолепно справился с давлением после ужасного старта в «Спартаке». Появление Барко изменило его настрой. Бонгонда и Маркиньос тоже помогали нападающему. Угальде раскрылся в последних турах года. У него 15 мячей и 2 ассиста, с такими показателями обязательно оказываешься среди главных героев первой части сезона. Причем заметно, что нападающий может играть ещё круче.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)