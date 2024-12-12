Главные разочарования сезона РПЛ. Форварды «Зенита» и «Спартака», латиноамериканцы из «Краснодара»

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12 декабря 2024, 19:31

Подвели не только новички, но и опытные футболисты.

Вратари

Георги Шелия («Ахмат»)

Близким к попаданию в состав оказался Игорь Акинфеев. У вратаря ЦСКА лишь 69 % отраженных ударов, бывали ошибки, хотя «армейцы» играли с широкой линией защиты. «Ахмат» тоже оборонялся числом, но здесь вратарь подставлял команду очевиднее и чаще. Шелия из тех, кто может поймать кураж. А затем пропускает от коллеги голкипера, как было в матче с «Динамо», когда ему забил Лещук. Шелия пока не сумел настроить оборону «Ахмата», сам по себе, ещё и ошибается.

Защитники

Джованни Гонсалес («Краснодар»)

Нельзя проигрывать конкуренцию почти 34-летнему Сергею Петрову, если у тебя за плечами опыт игр за сборную Уругвая и выступления в чемпионате Испании. Слева у «Краснодара» закрепился другой уругваец Оласа, а справа не заиграл пока Джованни. Иногда Мусаев применял ротацию, но использовал вингера Олусегуна и центрального защитника Косту на позиции правого защитника. Но если на сборах приведут Гонсалеса в чувство, то его появление в основе может усилить игру.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

«Мы с Тамарой ходим парой». Это про центральных защитников «Локомотива» Ньямси и Монтеса. Оба очевидно разочаровали Галактионова и фанатов «Локомотива». Опытные люди с немаленьким окладом выступали в центре защиты москвичей так, что сто раз успели пожалеть о травмах бразильца Фассона и об изъянах в игре молодых российских защитников. Хотя Морозов ещё может вытеснить Монтеса или Ньямси из основы, ведь они наиграли на серьезные вопросы от тренеров.

Сесар Монтес («Локомотив»)

Московская команда ниже махачкалинского «Динамо» по качеству допущенных моментов. «Локомотив» пропустил на один гол больше, чем скромный аутсайдер «Факел». Если бы Ньямси и Монтес сыграли успешно, то «Локомотив» мог оказаться даже на первой строчке, ведь это молодая и опасная в атаке команда. Но защита всё перечеркнула. Причем винить надо не столько фланги, где были успешные матчи у латералей, как опытных людей из центра защиты. Монтес пока не заиграл.

Дарко Тодорович («Ахмат»)

После травмы опытного серба Богосаваца правый латераль «Ахмата» Тодорович частенько играл слева. Но босниец Дарко вместе с болгарином Стаматовым из «Пари НН» оставили самое странное впечатление на позиции левого защитника во всей лиге. Проблемное амплуа в РПЛ . Многие клубы ищут запасные варианты. Но у «Ахмата» есть опытный профильный латераль, у которого просто ничего не получилось ни в атаке, ни в защите. У Тодоровича брак в пасах 65 %, как у форварда.

Полузащитники

Секу Койта ( ЦСКА )

Пьянич может прикрываться тем, что поздно приехал и не успел адаптироваться. Хотя Миралем в силу статуса и опыта – бывший игрок «Ювентуса» и «Барселоны», не имеет права выступать так плохо, как в первых матчах за ЦСКА . А Койта подписал контракт давно. Крайний атакующий хавбек и второй форвард пришел в команду, где нужны голы. Обляков был готов играть в центре поля, если бы Секу стал новым Олисе. Но Койта слабее нигерийского тезки.

Кевин Кастаньо («Краснодар»)

Представьте, что Черников в плохой форме и не заиграл другой полузащитник Кевин Ленини. Чтобы тогда Мусаев делал в центре? Кевина Кастаньо подписывали под основу. По ту сторону океана колумбиец показывал интересный футбол. Мог стать чемпионским фактором весной и добавить «Краснодару» сил сейчас. Вместо этого оказался в резерве, причем причина не в состоянии здоровья. Кастаньо пару раз удачно вышел на замену, но этого мало.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Ругаем капитана «Спартака» Зобнина. Нельзя так безропотно сдаваться молодым футболистам в центре поля в команде, которая нуждается в сильных центральных хавбеках. Но Роман провел слишком мало времени в сложных матчах, чтобы обойти в списке Дмитрия из «Локомотива». Баринов играл постоянно, но провел всего несколько удачных поединков. Дмитрий не получил вольную от «Локомотива», не перебрался в Испанию и после этого сбавил.

Клаудиньо («Зенит»)

Класс есть, а желания нет совсем. Надо было отпустить бразильца в другой клуб, когда порывался уйти. А теперь получили ключевого футболиста в плохой форме. Рассказы о статистике оставьте тем, кто не смотрит футбол. Клаудиньо передвинули глубже по схеме, но драйв пропал до этого. Лишь в начале календарного года ему хотелось играть, ведь тогда надеялся на отъезд. А когда сказали, что надо оставаться, бразилец откровенно валяет дурака.

Нападающие

Александр Соболев («Зенит»)

Начал в «Спартаке», но неудачу зафиксировал в составе «Зенита», куда перешел за 10 млн евро. Дорогой новичок не пригодился Семаку, хотя наставник пытался доверять Александру. Соболев, как заявили в Москве, давно собирался покинуть «Спартак». В Европе клуб не нашел, у зарубежных скаутов была информация о его непростом характере. А в составе чемпионов сразу себя не нашел. Форвардам проще исправить положение, но также просто провалиться. Достаточно не забивать голы.

Виллиан Жозе («Спартак»)

Должен был стать заменой Соболеву в «Спартаке». А теперь в клубе думают, что с ним делать дальше? Опытный бразилец приехал из Примеры, но оказался не готов ни физически, ни тактически к боям в РПЛ . Жозе медленный, предсказуемый, тяжелый игрок. Из-за его плохой формы «Спартак» недосчитался очков. Не получилось выйти на замену с победными голами. Виллиан проиграл конкуренцию Угальде, который набрал шикарную форму и попал в сборную лучших футболистов РПЛ .

Главный тренер

Марко Николич ( ЦСКА )