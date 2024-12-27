Холанда нет в основе и сюрпризы в полузащите. Главные футболисты безумного сезона АПЛ

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27 декабря 2024, 00:25

Хвалим не только Салаха и Палмера.

АПЛ настолько богата крутыми футболистами, а в этом сезоне ещё и сюрпризами, что даже если взять десять ведущих мировых экспертов по турниру, то у каждого будет своя символическая сборная с парочкой различий. Чтобы охватить больше героев, представим заявку из 22 человек. При этом сразу говорим, что есть позиции, особенно в обороне, где можно набрать целую группу равноценных кандидатов, дополнив список. Оспорить можно практически любого кандидата, кроме очевидных лидеров. Но в этом прелесть составления сборной сезона по состоянию на сегодня, остается элемент для дискуссии.

Вратари

Джордан Пикфорд («Эвертон»)

В текущем сезоне АПЛ нет явного лидера на вратарской позиции. Можно похвалить Онана из МЮ , но Андре спасал и ошибался. Вспомним Кепу, испанец выручал классный «Борнмут». Разумеется, хватает комплиментов в адрес Флеккена, голкипер «Брентфорда» работает чаще всех. Также отметим Роберта Санчеса из «Челси», у него лучший процент сейвов. А в основу отправим Пикфорда с «сухарями». Сегодня Джордан показал себя, взял пенальти от Холанда.

Альтернатива: Марк Флеккен («Брентфорд»).

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Здесь выбрать лучшего проще, ведь Трент является мировой звездой на своей позиции. Принимается критика его оборонительных навыков. Конате приходилось страховать коллегу с правого края. Но Александер-Арнольд шикарно работает на атаку «Ливерпуля» и органично поддерживает Салаха по привычному флангу. Также есть классные матчи у Мазрауи из «Манчестер Юнайтед» и хорошо включался нигериец Айна из «Ноттингем Форест».

Альтернатива: Ола Айна («Ноттингем Форест»).

Габриэль Магальяэс («Арсенал»)

На выбор есть четверка из составов грандов – Конате и ван Дейк из «Ливерпуля», Габриэль и Салиба из «Арсенала». Также хорош серб Миленкович из «Ноттингем Форест». В принципе, любая комбинация из игроков этой пятерки подходит. Но выделим бразильца из «Арсенала». У команды Артеты классный показатель опасности моментов соперников, как и у «Ливерпуля». Пропустили мало, а бразилец забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

Альтернатива: Ибрахима Конате («Ливерпуль»).

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Если великан решил остаться в составе английского клуба, то это новогодний подарок фанатам. Ван Дейк хорош в этом сезоне. Разумеется, всегда можно придумать состав без него, но любой команде нужен вожак в центре поля. При всем уважении к остальным кандидатам, но только ван Дейк был близок к «Золотому мячу» из центральных защитников, хотя уступил в итоге Месси. Спустя годы Вирджил снова прыгает выше многих.

Альтернатива: Никола Миленкович («Ноттингем Форест»).

Энтони Робинсон («Фулхэм»)

Приятно, что в этом сезоне есть место не только для игроков грандов. «Фулхэм» может похвастаться ничьими с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Американский левый латераль Робинсон в 27 лет разыгрался и создает голы передачами. У Энтони шесть ассистов до Рождества. Заговорили о переходе опытного флангового защитника в состав одного из грандов. Также запомнился венгр Милош Керкеж, игроку «Борнмута» всего 21 год.

Альтернатива: Милош Керкеж («Борнмут»).

Полузащитники

Мойсес Кайседо («Челси»)

Переходим к сюрпризам в центре поля. Кайседо совершил заметный камбэк. В последние недели хорош его напарник Энцо Фернандес, но Мойсес заиграл в любимом клубе детства на полную. После крайне сложной адаптации эквадорец собрался и выдал отрезок, за который можно похвалить и его лично, и весь «Челси». Приятно, когда в составе есть крутой центральный хавбек. Раньше были Макелеле и Канте, сейчас Кайседо.

Альтернатива: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»).

Райан Гравенберх («Ливерпуль»)

Центральная фигура сезона. Гравенберх среди причин, почему «Ливерпуль» уверенно лидирует в таблице. Голландец дождался в Англии своего тренера, со Слотом у них полное взаимопонимание. Райан шикарно связывает защиту и полузащиту «Ливерпуля». У него прекрасные напарники, особенно МакАллистер, но Гравенберх стал ключевым элементом, как раньше был Фабиньо. Забыл о темных днях в «Баварии».

Альтернатива: Миккел Дамсгорд («Брентфорд»).

Коул Палмер («Челси»)

У лондонцев первое место в лиге по голам, качеству моментов и выстрелам в створ ворот. Такую игру обеспечивают сообща, у Марески командная игра, но вклад Палмера не обсуждается. Коул замораживает чужие линии защиты, прекрасно разбирается с защитниками. Палмер стал одним из открытий последнего года в АПЛ . В «Манчестер Сити» успели пожалеть, что отдали его «Челси». Коул не сбавил после сильного прошлого сезона.

Альтернатива: Деян Кулусевски («Тоттенхэм»).

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Здесь нет места для вариантов, поскольку Салах в изумительной форме. Лидирует в рейтингах на «Золотой мяч», злит вечно недовольных людей новогодней ёлкой и готовится к решающему отрезку сезона для «Ливерпуля». Заметно, что Мохамед берет паузы, чтобы сохранить силы для рывков. Но даже в молодости не играл настолько чисто и четко. У Салаха рекордные 15 голов и 11 ассистов до Рождества, и подсчет продолжится.

Альтернатива: Брайан Мбеумо («Брентфорд»).

Крис Вуд («Ноттингем Форест»)

Десять из тринадцати голов Холанд забил до октября. Сегодня не реализовал пенальти, из-за чего «Манчестер Сити» снова без победы. Здесь не выбор лучших по номиналу, поэтому здоровяк Крис Вуд из «Ноттингем Форест» с десятью голами в основе. Новозеландцу 33 года, беспечный стрелок помогает команде с историей из Ноттингема. Вуд всегда дерется, вписывается в схемы Эшпириту Санту и получает удовольствие от игры.

Альтернатива: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Букайо Сака («Арсенал»)

Поскольку в этом сезоне в безумной форме два правых вингера – Сака и Салах, то обоим находим место в стартовом составе. Сака как младший условно переходит на левый фланг. Лидер «Арсенала» сделал 10 голевых передач и забил 5 мячей. К большому сожалению всех любителей английского футбола, Сака получил травму. Англичанину уточнят диагноз, но предварительно выбыл на срок около двух месяцев. Ждём его на поле весной.

Альтернатива: Матеус Кунья («Вулверхэмптон»).