Русская звезда среди лучших во Франции. В первой части сезона сверкнул наравне с лидерами ПСЖ

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22 декабря 2024, 00:13

Получил признание.

В «Монако» есть лидер с российским паспортом. Такой статус Александра Головина в топ-клубе Лиги 1 – далеко не новость. Он делает монегасков лучше, помогает в борьбе с гегемоном и теперь попал в символическую сборную чемпионата по итогам года от Sofascore. Там он в компании лидеров парижан – Доннаруммы, Витиньи, Дембеле, Ли, Хакими и открытия сезона Баркола. Причём только у Ашрафа (7.63), Витиньи (7.57) и Усмана (7.64) оценка выше (у самого Александра – 7.53).

Александр – мозг и старожил «Монако»

Это повод ещё раз напомнить, каких высот хавбек добился в команде. Когда Ади Хюттер только возглавил «Монако» и провёл первые матчи с командой, то довольно тепло высказывался о легионере:

Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль. Он никогда не забивал больше восьми голов [за один чемпионат]? Надеюсь, он забьет больше. Он великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой. Думаю, он может играть еще лучше, но не хочу ставить перед ним какие-то цели. Без сомнений, он один из лучших игроков Лиги 1.

Это было сказано после победы над «Брестом» (2:0). Тогда монегаски шли в тройке и дарили надежду, что прошлогодняя просадка (шестое место по итогам сезона) – случайность. Обычно верить каждому слову тренеров не стоит, но в случае с Головиным характеристика правдива.

Полузащитник прошёл огромный путь, чтобы о нём так отзывались. Попал в команду, словившую глубочайший кризис. Готовился бороться за еврокубки, а боролся за выживание. Параллельно с тяжёлой адаптацией. «Пережил» пятерых тренеров в клубе и часто адаптировался к новой позиции, новому функционалу. И всё это – в довольно грубой и атлетичной Лиге 1.

Так он добился высочайших оценок. Это хавбек-интеллектуал, который прекрасно справляется с нагрузками европейского топ-чемпионата. И ведь это сердце нынешнего «Монако», наставник для остальных – никто не играл в этой команде дольше. Время исказилось, когда понимаешь, что Головин с монегасками уже седьмой год. И будет ещё больше – боссы клуба доверились игроку и предложили новый длительный контракт.

Голы и ассисты не отражают пользу полузащитника

Возвращаясь к предыдущему сезону: тогда Александр забил шесть мячей и отдал шесть голевых в 25 играх чемпионата. Больше было только в сезонах-22/23 (8+7) и -20/21 (5+9). Конечно, сейчас в среднем на поле он проводит чуть меньше – да и два мяча после 13 игр не так впечатляют. Но на эту статистику не стоит обращать внимание.

Польза от Головина начинает проявляться в мелочах. Он даёт атакам темп и способен его поддерживать все 90 минут, плюс принимает эффективные решения даже под давлением. Хюттер разглядел в полузащитнике «приманку». Александр следит за развитием атаки и может менять позицию в зависимости от ситуации. Часто становится глубинным плеймейкером, а поскольку по нему играют персонально, своими перемещениями уводит опекунов из необходимой зоны. Один из показательных моментов – второй гол «Монако» в матче с ПСЖ . По Головину персонально играет Витинья. Когда передача идёт россиянину, именно португалец выдвигается на него, оставив опорную зону. Хавбек «Монако» выдержал паузу и с соперником на плечах выдал передачу на пространство, подхватил Аклиуш. Мяч дошёл до Эмболо и тот вывел монегасков вперёд.

И это лишь один из множества эпизодов.

Ориентир для молодых россиян

Сейчас визуально пропасть между РПЛ и топ-чемпионатами Европы только растёт. Первое, что бросается в глаза в случае перехода – разница в физической подготовке, привычном уровне интенсивности. Яркая иллюстрация – Арсен Захарян. Его переход в «Сосьедад» производил примерно тот же эффект, что трансфер Головина в «Монако». Но обживаться в Ла Лиге Арсену было гораздо тяжелее. Он выпадал из игры, медленно адаптировался. И больно набивал шишки, когда на лидеров басков свалились травмы.

Уехать из РПЛ тяжелее. Молодые игроки – лидеры в своих командах и получают соответствующую зарплату. Часто вдобавок к этому борются с «Зенитом». Перебраться в Европу в большинстве случаев означает пойти на понижение в окладе и статусе команды, ещё и получать критику на фоне адаптации. Пример Головина сейчас – важный ответ на вопрос: «А зачем это всё?»

Монегаски должны отплатить Александру, ставка – на еврокубки

Головин – не главный актив «Монако». Балогун, Синго, Аклиуш, Вандерсон, Бен Сегир – моложе, прокачивают именно их, чтобы потом прилично заработать. Но для молодёжи уже 28-летний Головин выступает опорой. Чтобы не повторилась ситуация 2018 года, когда такой опоры не хватило самому Александру.

И полузащитник заслужил сказку наподобие прошлогодней сенсации «Байера». От «фармацевтов» тоже не ждали подвигов, а они «Баварию» подвинули, Кубок Германии взяли и до финала Лиги Европы дошли. Сейчас – лучшее время хотя бы для чего-то одного. Титул в Лиге 1, конечно, не возьмёшь – тут нужен кризис ПСЖ (его не предвидится). А вот дать жару в ЛЧ – это можно.

«Монако» уже начал красиво с победы над «Барселоной». Продолжил ещё тремя матчами без поражений. После этого схватили 2:3 от «Бенфики» и 0:3 от «Арсенала». В то же время коллектив держится в зоне плей-офф, финальным испытанием станут опасные «Астон Вилла» и «Интер». Монегаски достойны снова зажечь в еврокубках, такие соперники – очень кстати. А для Александра эта кампания может стать одной из главных. Одной из тех, по которой позже будут мерить его карьеру в Европе.