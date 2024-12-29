Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Чемпионшип 2024/2025

Юный болельщик «подписал» братьев Беллингемов в «Бернли» на 10 лет

вчера, 08:48

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и его брат — хавбек «Сандерленда» Джоб Беллингем, провели автограф-сессию для фанатов во время Рождества в отеле Crow Wood Hotel & Spa Resort в Бернли.

Там они встретили молодого болельщика «бордовых» Альфи и его семью, которые оригинальным образом придумали способ получить их автографы. Юный поклонник вручил футболистам импровизированный контракт на бумаге, который те с радостью подписали. На листе было написано: «Мы, Джоб и Джуд, соглашаемся подписать контракт с ФК „Бернли“ на 10 лет».

Отец мальчика поделился историей в Сети «X», опубликовав сообщение:

Мой сын Альфи только что подписал с Джобом и Джудом Беллингемом 10-летний контракт для «Бернли». «Реал Мадрид» и «Сандерленд», извините, ребята!!

Эта история стала вирусной в социальных сетях, многие футбольные фанаты похвалили как уровень брата Беллингема, так и трансферный талант Альфи. Отреагировал даже председатель «Бернли» Алан Пейс, который ответил на оригинальную задумку юного болельщика, сказав:

Добро пожаловать в команду по подбору персонала, Альфи.

Юный болельщик «подписал» братьев Беллингемов в «Бернли» на 10 летЮный болельщик «подписал» братьев Беллингемов в «Бернли» на 10 лет

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Уотфорда» насмехался над футболистами «Портсмута» после победы
26 декабря Фото
СлухиАморим не сказал ни слова игрокам МЮ после поражения от «Вулверхэмптона»
26 декабря
«Манчестер Юнайтед» второй раз за 7 дней пропустил прямым ударом с углового
26 декабря
Матч английской третьей лиги прошёл в условиях сильного тумана
26 декабря Фото
Хавбек «Челси» Мудрик встретился с Трубиным в Лиссабоне
26 декабря
Вратарь «Эвертона» отбил удар Холанда, воспользовавшись шпаргалкой
26 декабря Фото
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 09:28
Классные футболисты и позитивные люди!
shur
shur
вчера в 09:17
...а там и на свадьбу, Шаферами,дальновидно!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:10
Будущий футбольный агент детей Беллингемов)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 