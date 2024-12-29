Юный болельщик «подписал» братьев Беллингемов в «Бернли» на 10 лет

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вчера, 08:48

Полузащитник «Реала» и его брат — хавбек «Сандерленда» , провели автограф-сессию для фанатов во время Рождества в отеле Crow Wood Hotel & Spa Resort в Бернли.

Там они встретили молодого болельщика «бордовых» Альфи и его семью, которые оригинальным образом придумали способ получить их автографы. Юный поклонник вручил футболистам импровизированный контракт на бумаге, который те с радостью подписали. На листе было написано: «Мы, Джоб и Джуд, соглашаемся подписать контракт с ФК „Бернли“ на 10 лет».

Отец мальчика поделился историей в Сети «X», опубликовав сообщение:

Мой сын Альфи только что подписал с Джобом и Джудом Беллингемом 10-летний контракт для «Бернли». «Реал Мадрид» и «Сандерленд», извините, ребята!!

Эта история стала вирусной в социальных сетях, многие футбольные фанаты похвалили как уровень брата Беллингема, так и трансферный талант Альфи. Отреагировал даже председатель «Бернли» Алан Пейс, который ответил на оригинальную задумку юного болельщика, сказав: