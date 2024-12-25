Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля»

сегодня, 13:54

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о своем вкладе в нынешнее состояние команды. После «красно-белых» Абаскаль работал в «Гранаде».

Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Наверное, забыл его в багажном отделении, когда в спешке покидал Россию. Возможно, что-то и в Тарасовке оставил. Если оставляет такой ценный груз, то надо этим пользоваться.

Очень надеюсь, что и мне сумочку оставил. Авось, в хозяйстве пригодится. Я бы на месте многих еще бы и в Гранаду съездил – там за неполный месяц-два тоже должен лежать хотя бы пакетик от багажа Абаскаля.

Конечно, это все шутки. Лишний раз убеждаюсь, что такие нефутбольные люди за счет настоящих футболистов устраивают себе жизнь. Это недоразумение было у нас в стране два года! Ну давайте забудем его уже! Если бы Абаскаль был поумнее и не человеком с остановки, то подобных бы вещей не говорил. Но надо его понять – так человек устраивает себе жизнь.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гранды зря доверяют футболистам «Аталанты». У выпускников Гасперини есть особый изъян
Сегодня, 13:32Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Абаскаль: «У меня остались тёплые воспоминания о Соболеве»
Сегодня, 12:42
Владелец «Милана» Кардинале: «Не стремлюсь американизировать клуб»
Сегодня, 11:58
В Сети появились кадры, на которых Роналду искупался в проруби
Сегодня, 11:30 Видео
Аморим прокомментировал эпизод с протёкшим потолком на «Олд Траффорд»
Сегодня, 11:15
Покупали лидера «Челси» – получили трансферный провал. Тен Хаг убеждал, что рискованная сделка принесёт успех
Сегодня, 10:35Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:07
"И это правильно", как говорил неправильный М.С.Горбачёв!)))
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 15:50
Два сапога пара, один другого стоит.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:46
Интересно, а чем царь от рыжего отличается? Такой же балабол...
протон
протон
сегодня в 15:44
Стоит признать оригинально для царя) я думал с пеной во рту будет орать, а тут даже отшутился)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:26
Гениально, Маэстро, Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸😂😂😂😂😂😂😂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:15, ред.
Так Мостовой видит ситуацию)...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:00
Наверное большой багаж у рыжего))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:51
Насмехаться над другими легко... А вот ты, Мостовой, подтверди свой потенциал тренера. Правда, о чём это я? Кто, в здравом уме, предложит работу этому пустому человеку? Бывшему царю пора уже угомониться, надоел он...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:42
"Да давайте забудем его уже!"- сказал Мостовой и на всякий случай завязал узелок...)
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:38
Я давно говорил!Классный игрок но человек гов-о(((
Capral
Capral
сегодня в 14:36
Точно- пора лечиться электричеством. Навязчивые идеи прогрессируют... Мост призывает поскорее забыть про Абаскаля, но сам, при первой же возможности его вспоминает. Неискренний человек. Теперь понимаю, почему Валера его не переносит...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:32
Ну вот... а то я думал что высказывание рыжего останется без внимания "царя"...
allemz
allemz
сегодня в 14:23
Клоун на Мостовом никак не угомонится, трепач и бездельник. Абаскаль вообще не знает о твоих вью о нём
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 