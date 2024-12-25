Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля»

Экс-игрок сборной России отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» о своем вкладе в нынешнее состояние команды. После «красно-белых» Абаскаль работал в «Гранаде».

Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Наверное, забыл его в багажном отделении, когда в спешке покидал Россию. Возможно, что-то и в Тарасовке оставил. Если оставляет такой ценный груз, то надо этим пользоваться.

Очень надеюсь, что и мне сумочку оставил. Авось, в хозяйстве пригодится. Я бы на месте многих еще бы и в Гранаду съездил – там за неполный месяц-два тоже должен лежать хотя бы пакетик от багажа Абаскаля.

Конечно, это все шутки. Лишний раз убеждаюсь, что такие нефутбольные люди за счет настоящих футболистов устраивают себе жизнь. Это недоразумение было у нас в стране два года! Ну давайте забудем его уже! Если бы Абаскаль был поумнее и не человеком с остановки, то подобных бы вещей не говорил. Но надо его понять – так человек устраивает себе жизнь.