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сегодня, 18:59

«Аталанта» на своей странице в социальной сети TikTok опубликовала забавное видео после победы над «Кальяри» в чемпионате Италии.

В ролике изображена утка, «танцующая» под песню «Сигма-бой», которую в 2024 году выпустили российские исполнительницы — 12-летняя Мария Янковская и 11-летняя Светлана Чертищева.

В конце октября клуб из Бергамо анонсировал поединок с «Монцей» под песню «Привет с Большого Бодуна» советской и российской группы «Дюна».