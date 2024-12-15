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«Аталанта» выложила видео с российской песней после победы над «Кальяри»

сегодня, 18:59
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» на своей странице в социальной сети TikTok опубликовала забавное видео после победы над «Кальяри» в чемпионате Италии.

В ролике изображена утка, «танцующая» под песню «Сигма-бой», которую в 2024 году выпустили российские исполнительницы — 12-летняя Мария Янковская и 11-летняя Светлана Чертищева.

В конце октября клуб из Бергамо анонсировал поединок с «Монцей» под песню «Привет с Большого Бодуна» советской и российской группы «Дюна».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 20:51
Хоть что то наше в европейском футболе есть.)
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
сегодня в 20:47
У Миранчука остался пароль от аккаунта Аталанты
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:13
Работают братья (Миранчуки)!!!
Ждём подобное от швейцарского Сьона и американской Атланты.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:04
Миранчук оставил свой след))
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