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Карпин пошутил над Тюкавиным на тему кулинарных навыков футболиста

сегодня, 14:20

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пошутил над нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным на тему умения готовить салат оливье.

Сборная России опубликовала видео, на котором игрок и рулевой готовятся к Новому году.

Тюкавин спросил:

Нормально получилось?

На это Карпин ответил:

Как в футбол играешь, так и яйца режешь – не особо.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 16:24
Тюкавин:
- С чем будем делать оливье, с колбасой или с мясом?
Карпин:
- Эээээээээээээ.. давай с колбасой и с мясом. А курицу не надо.. Наверное..)
А ты помогаешь дома салаты делать?
- Тюкавин:
Да, обязательно.
-Карпин:
- А я нет, если только бутылки открыть))

Что касается валериных подковырок, то они и ещё были.
Карпин:
- С Камеруном ты играл? А то я уже не помню.
Тюкавин:
- Нет, с трибуны смотрел.
Карпин:
- Ну пральна, ты тогда по мячу не попадал, что тебе на поле делать.

В общем, прикольный ролик записАли)
Костя, естественно, не обижался, он покрепче, да и на обиженных воду возят. Наоборот, чем больше будет в его адрес таких шуточек, тем более заряженным Тюкавин выйдет весной.

Валера- красава, знает, что делает..))
протон
протон
сегодня в 16:12
Когда нет игр, можно и медиа лигу создать в эфире)
drug01
drug01
сегодня в 15:46
На поле сравнивать надо а не на столе
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:45
Инструкция для двух кулинаров....)
Capral
Capral
сегодня в 15:07
Так я не понял, кто салат резал- Тюкавин? Ну тогда всё правильно Валера ответил, нечего обижаться, кто как играет- тот так и готовит...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:54
Совсем нет у Карпина чувства юмора... Над своими шутками смеётся только он сам.
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