Карпин пошутил над Тюкавиным на тему кулинарных навыков футболиста

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сегодня, 14:20

Главный тренер «Ростова» пошутил над нападающим «Динамо» на тему умения готовить салат оливье.

Сборная России опубликовала видео, на котором игрок и рулевой готовятся к Новому году.

Тюкавин спросил:

Нормально получилось?

На это Карпин ответил: