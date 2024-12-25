Карпин пошутил над Тюкавиным на тему кулинарных навыков футболиста

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пошутил над нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным на тему умения готовить салат оливье.
Сборная России опубликовала видео, на котором игрок и рулевой готовятся к Новому году.
Тюкавин спросил:
Нормально получилось?
На это Карпин ответил:
Как в футбол играешь, так и яйца режешь – не особо.
- С чем будем делать оливье, с колбасой или с мясом?
Карпин:
- Эээээээээээээ.. давай с колбасой и с мясом. А курицу не надо.. Наверное..)
А ты помогаешь дома салаты делать?
- Тюкавин:
Да, обязательно.
-Карпин:
- А я нет, если только бутылки открыть))
Что касается валериных подковырок, то они и ещё были.
Карпин:
- С Камеруном ты играл? А то я уже не помню.
Тюкавин:
- Нет, с трибуны смотрел.
Карпин:
- Ну пральна, ты тогда по мячу не попадал, что тебе на поле делать.
В общем, прикольный ролик записАли)
Костя, естественно, не обижался, он покрепче, да и на обиженных воду возят. Наоборот, чем больше будет в его адрес таких шуточек, тем более заряженным Тюкавин выйдет весной.
Валера- красава, знает, что делает..))
- С чем будем делать оливье, с колбасой или с мясом?
Карпин:
- Эээээээээээээ.. давай с колбасой и с мясом. А курицу не надо.. Наверное..)
А ты помогаешь дома салаты делать?
- Тюкавин:
Да, обязательно.
-Карпин:
- А я нет, если только бутылки открыть))
Что касается валериных подковырок, то они и ещё были.
Карпин:
- С Камеруном ты играл? А то я уже не помню.
Тюкавин:
- Нет, с трибуны смотрел.
Карпин:
- Ну пральна, ты тогда по мячу не попадал, что тебе на поле делать.
В общем, прикольный ролик записАли)
Костя, естественно, не обижался, он покрепче, да и на обиженных воду возят. Наоборот, чем больше будет в его адрес таких шуточек, тем более заряженным Тюкавин выйдет весной.
Валера- красава, знает, что делает..))