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Бренд PUMA пошутил над «привозами» Кукурельи в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 22:41

PUMA с юмором прокомментировала ситуацию с защитником «Челси» Марком Кукурельей в матче с «Тоттенхэмом».

В прошлое воскресенье игрок дважды поскользнулся в начале поединка, что привело к двум голам соперника. После этого футболист поменял бутсы, а по окончании встречи выбросил их.

Немецкий бренд, который сотрудничает с испанцем, на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию игрока, стоящего рядом с предупреждающим знаком «Осторожно, мокрый пол» с подписью: «Дело не в том, как ты оступаешься, а в том, как ты приходишь в норму».

Бренд PUMA пошутил над «привозами» Кукурельи в матче с «Тоттенхэмом»

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shur
shur
вчера в 22:49
...скажи КуКУшка,сколько КуКурельи ещё в бутцах "Пума" играть...?!
Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:49
Бывает что не ту обувь одеваешь! Ничего страшного
Гость
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