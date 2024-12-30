Криштиану Роналду покинет «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду уйдёт из «Аль-Насра».
Как сообщается, португалец ближе к тому, чтобы покинуть команду, а не к тому, чтобы продлить контракт.
Роналду хочет перейти в команду, которая будет вести борьбу за трофеи.
Нападающий Криштиану Роналду уйдёт из «Аль-Насра».
Как сообщается, португалец ближе к тому, чтобы покинуть команду, а не к тому, чтобы продлить контракт.
Роналду хочет перейти в команду, которая будет вести борьбу за трофеи.
Очень интересно, где он будет летом, а может, уже и зимой
Очень интересно, где он будет летом, а может, уже и зимой