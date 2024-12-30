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Криштиану Роналду покинет «Аль-Наср»

вчера, 23:00

Нападающий Криштиану Роналду уйдёт из «Аль-Насра».

Как сообщается, португалец ближе к тому, чтобы покинуть команду, а не к тому, чтобы продлить контракт.

Роналду хочет перейти в команду, которая будет вести борьбу за трофеи.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 06:45
Что значит готов покинуть? У него контракт заканчивается и ему не предлагают продлить контракт. Значит, это не его решение, а решение клуба. В этой ситуации жертва Аль-Наср. Клуб дал ему деньги, возможность набить статистику, а в ответ ничего. 0 трофеев, низкая посещаемость и отсутствие развитие лиги.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:02
Или думает то, что его приютит Аморим, как земляка))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 00:44
Пора бы в Спортинг на сезон и заканчивать
Futurista
Futurista
сегодня в 00:11, ред.
Зенит напрягся)...хотя нет...у них не будет в этом сезоне трофеев)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
Кому же ты нужен, голубчик?
a4d8w2u72emd
a4d8w2u72emd
вчера в 23:43
Не хорошо Криш себя повёл,бабки собрал и в кусты
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 23:27
Глупейшее подписание Аль-Насра. Лучше бы как Аль-Хиляль купили несколько игроков, чем тратить почти все деньги на зарплату одного португала.
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 23:21
Вот и вся его сущность. А принести клубу трофей не в состоянии.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:21
Это ясно было. Не вынесла "душа" отсутствия трофеев у балласта.. Какой "Аль" теперь его будет терпеть?. А может "покушать" к Мавринье?.. Срочно всем "переобуться"!.. 🤔🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:21
Роналду верен своим принципам, респект, а как по другому, когда ты легенда.
Очень интересно, где он будет летом, а может, уже и зимой
Гость
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