Криштиану Роналду покинет «Аль-Наср»

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вчера, 23:00

Нападающий уйдёт из «Аль-Насра».

Как сообщается, португалец ближе к тому, чтобы покинуть команду, а не к тому, чтобы продлить контракт.

Роналду хочет перейти в команду, которая будет вести борьбу за трофеи.